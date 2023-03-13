شكرا لقرائتكم خبر عن خدى بالك.. نقص 6 فيتامينات يسبب تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفيتامينات دورًا أساسيًا في نمو بصيلات الشعر، ونقصها هو أحد الأسباب المحتملة لتساقط الشعر عن طريق تعطيل العمليات التي تدعم نمو الشعر ، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة على منع نقص الفيتامينات ودعم صحة الشعر، وإليك قائمة الفيتامينات ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو نقص الفيتامينات؟

نقص الفيتامينات هو حالة تحدث عندما يفشل جسمك في الحصول على ما يكفي من فيتامين معين ليعمل بشكل صحيح، تعتبر الفيتامينات من المغذيات الدقيقة الضرورية للتفاعلات البيوكيميائية المختلفة ، مثل التمثيل الغذائي والوظيفة المناعية وإصلاح الأنسجة ونمو الشعر.

نقص الفيتامينات التي تسبب تساقط الشعر:

يشير نقص الفيتامينات إلى عامل خطر قابل للتعديل للإصابة بالثعلبة (تساقط الشعر) ، مما يعني أنه يمكنك علاج أو منع تساقط الشعر إذا عالجت هذا العامل.

نقص فيتامين ب 7 (البيوتين)

البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين B7 ، هو فيتامين معقد قابل للذوبان في الماء ومعروف جيدًا بفوائد نمو الشعر.

يحول فيتامين الشعر هذا بعض الأحماض الأمينية إلى الكيراتين ، وهو بروتين هيكلي رئيسي يستخدمه جسمك لبناء بنية الشعر والأظافر. بفضل إنتاجه من الكيراتين ، يمكن للبيوتين أن يجعل شعرك أقوى وأكثر صحة وأقل عرضة للتكسر وتساقط الشعر. يساعد هذا البروتين أيضًا في تعزيز نمو بصيلات الشعر الصحية وزيادة مرونة الشعر.

نقص فيتامين D

فيتامين د ضروري لنمو الشعر الصحي، يساعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون على تنشيط الجينات المشاركة في نمو بصيلات الشعر، يعمل فيتامين (د) على تسريع إنتاج بصيلات الشعر الجديدة ، مما يعزز كثافة الشعر وامتلائه. تُظهر مراجعة الأدبيات العلمية أيضًا كيف يساعد فيتامين (د) في إعادة نمو الشعر.

نقص فيتامين ب 12

يساعد فيتامين ب 12 في تكوين خلايا الدم الحمراء ، التي تحمل الأكسجين إلى جسمك ، بما في ذلك فروة الرأس وبصيلات الشعر ، مما يعزز نمو الشعر، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى إعاقة نمو الشعر والتسبب في ترقق الشعر أو ترققه.

نقص فيتامين سي

فيتامين ج ، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، يحسن نمو الشعر بشكل أساسي ، بدون كمية كافية من فيتامين سي ، سيصبح شعرك هشًا وعرضة للتكسر علاوة على ذلك ، فإن انخفاض إنتاج الزيت سيجعل فروة رأسك جافة وعرضة للقشرة ، مما يساهم في تساقط الشعر.

نقص فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف، كما أنه يساعد في توجيه الدورة الدموية إلى فروة رأسك ، مما يعزز نمو الشعر الصحي، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (هـ) إلى تساقط الشعر وترققه.

نقص فيتامين أ

عندما يكون هناك نقص في فيتامين أ ، تصبح بصيلات شعرك ضعيفة وهشة ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، يمكن أن يسبب أيضًا جفاف وتقشر فروة الرأس ، مما يزيد من تساقط الشعر، وذلك لأن فروة الرأس الجافة والمتقشرة يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب وتلف بصيلات الشعر وإعاقة نمو الشعر.