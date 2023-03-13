شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض النوبة القلبية.. لا تتجاهل هذه العلامات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب من أكثر الأمراض خطورة، و يفقد العالم أكثر من 17 مليون شخص بسبب أمراض القلب، وأمراض القلب والأوعية الدموية لها أنواع عديدة منها الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، وعدم انتظام ضربات القلب، وللوقت أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بعلاج أمراض القلب، لذلك يجب على الجميع معرفة الأنواع المختلفة من الأعراض المبكرة لأمراض القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

النوبات القلبية لها بدايات، وفي بعض الأحيان ، تشمل الأعراض التحذيرية لواحد منها ألم الصدر وضيق التنفس وألم الذراع و / أو الكتف والضعف.

قد يحدث هذا قبل أيام أو أسابيع أو حتى ساعات قبل النوبة القلبية الحقيقية.

تشمل الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها تيبس الرقبة وآلام الكتف وعسر الهضم والإرهاق والجلد الرطب والتعرق البارد.

من المهم أن تأخذ على محمل الجد الشعور بالقلق ، والإحساس بالموت الوشيك ، والخفقان ، وضيق التنفس.

الأعراض الإضافية التي يجب أن تراقبها:

تتشابه معظم أعراض أمراض القلب لدى كل من الرجال والنساء ، ولكن يمكن أن تتغير بعض الأعراض بسبب الاختلافات الجسدية.

1. من المعروف أن النوبات القلبية أكثر فتكًا بالنساء من الرجال وتجعل من الصعب على النساء التعافي بعد السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

2. يمكن أن تحدث النوبات القلبية بسبب تراكم لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية عند الرجال ، يكون عرض هذه الحالة أسرع مقارنة بالنساء

3. نظرًا لأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية ، فإن المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن لظروف مثل السكري والحمل والانتباذ البطاني الرحمي أن تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.

4. قد يعاني الرجال من ألم في الصدر والتعرق وعسر الهضم كأعراض لنوبة قلبية بينما يمكن للمرأة أن تعاني من أعراض غير شائعة مثل ضيق التنفس وآلام الفك وآلام الظهر والتعب واضطرابات النوم

5. يمكن أن يعرض التدخين الرجال والنساء لخطر الإصابة بنوبة قلبية ، ولكن النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وقد يصبن بهذه الحالة مبكرًا مقارنة بالرجال.