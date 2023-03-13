بـ 4 علاجات طبيعية من مطبخك تخلصي من كافة مشاكل المعدة

بيروت - نادين محمد - يعد التهاب المعدة هو حالة طبية شائعة تتضمن التهاب بطانة المعدة، والتي يمكن أن تحدث بطرق مختلفة اعتمادًا على السبب المحتمل وراء حالتك والأعراض التي تعانين منها، قد تستفيد من تطبيق واحد أو أكثر من العلاجات المنزلية لالتهاب المعدة.

تعد العدوى والإصابة والاستخدام طويل الأمد للعقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية من الأسباب المحتملة لالتهاب المعدة.

تعد آلام الجزء العلوي من المعدة، والإحساس بالحرقان في الحلق، والغثيان، والقيء من الأعراض الشائعة.

ما هو التهاب المعدة؟

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التهاب المعدة هو في الأساس يصيب بطانة المعدة الداخلية. يمكن أن تتآكل هذه البطانة الداخلية مما يؤدي إلى حدوث قرحة.

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يعد السبب الرئيسي لالتهاب المعدة هو تلف بطانة المعدة. يمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة:

الأكل غير الصحي

الإفراط في التدخين والشرب

ظهور أدوية مسكنة للألم مثل الإيبوبروفين والأسبرين دون رادع

عدوى الملوية البوابية (عدوى بكتيرية)

اضطرابات المناعة الذاتية

إجهاد شديد

يحتاج كبار السن إلى توخي مزيد من الحذر، ويجب ألا يتجاهلوا هذه الأعراض لأن بطانة المعدة تصبح رقيقة مع تقدم العمر، وتكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة.

علامات وأعراض التهاب المعدة:

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يمكن أن تتراوح الأعراض من تهيج خفيف في البطن يمكننا بسهولة تجاهله إلى ألم شديد قد يكون مؤشراً على وجود ثقوب في البطانة. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لالتهاب المعدة:

الغثيان

التقيؤ

فقدان الشهية

آلام في البطن وانتفاخ

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السقطات المستمرة

براز تاري

يتقيأ الدم

العلاجات المنزلية لالتهاب المعدة

1. خل التفاح لعلاج التهاب المعدة

سوف تحتاجين

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة عسل

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كأس من الماء

ما عليك القيام به

أضيفي العسل والخل إلى الماء واخلطيها جيدًا.

يمكن تناول الوصفة مرة أو مرتين في اليوم.

يقلل خل التفاح من إنتاج الحمض الزائد في المعدة ويعيد التوازن. كما أنه يقتل الكائنات الحية الدقيقة التي تتسبب في تلف بطانة المعدة. يساعد العسل في هذا المشروب على تهدئة بطانة المعدة التالفة.

2. الصبار لالتهاب المعدة

سوف تحتاجين

2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار الطازج

كأس من الماء

ما عليك القيام به



الصورة من موقع freepik

امزجي جل الصبار مع الماء وتناوليه ويمكنك تناول 1-2 أكواب من هذا المزيج كل يوم.

يعتبر عصير الصبار مهدئًا للغاية للمعدة المتهيجة. كما أنه يقلل من التهاب بطانة المعدة بفضل نشاطه المضاد للالتهابات. كونه عاملاً مطهراً، يمكن أن يمنع البكتيريا المسببة للعدوى .

3. ماء جوز الهند لعلاج التهاب المعدة

سوف تحتاجين

ماء جوز الهند

ما عليك القيام به

يمكنك تناول كوب من ماء جوز الهند بين الوجبات أو يمكنك تناول ما بين 3-4 أكواب من ماء جوز الهند الطري يوميًا.

يمتلك ماء جوز الهند الصغير والناضج خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة في تهدئة بطانة المعدة الملتهبة.

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الصورة من موقع AdobeStock

4. عصير الملفوف لعلاج التهاب المعدة

سوف تحتاج

ملفوف أخضر

ما عليك القيام به

قطع الملفوف إلى قطع كبيرة بما يكفي من خلال عصارة الخاص بك.

استخراج كوب من عصير الكرنب الطازج وشربه.

إضافة القليل من الجزر وسيقان الكرفس لجعل هذا العصير أكثر صحة ولذيذًا.

كم مرة يجب أن نفعل هذا

يمكن تناول عصير الملفوف 3-4 مرات في اليوم.

يحتوي الملفوف على عامل التئام القرحة المعروف بفيتامين يو، والذي يمكنه شفاء بطانة المعدة والتخلص من التهاب المعدة في غضون أيام قليلة، ولهذا العصير له أيضًا تأثير في تطهير المعدة والأمعاء .

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المصدر : موقع stylecraze