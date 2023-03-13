بيروت - نادين محمد - فوائد شاي الزعتر عديدة وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، إضافة إلى أنه يحتوي على العديد من المركبات المفيدة التي تساعد في تحسين الصحة العامة.

فوائد شاي الزعتر

1-يعالج مشاكل الجهاز التنفسي:

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تعد من أبرز فوائد شاي الزعتر فائدته كمضاد للالتهابات وللبكتيريا، ويمكن استخدامه كمكمل للأدوية لعلاج التهاب الشعب الهوائية والربو المستمر والاحتقان ونزلات البرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية المسدودة والتهاب الحلق أو الحساسية الموسمية.

تعد من أبرز فوائده الأخرى فائدته في التخلص من البلغم والمخاط من ممرات الجهاز التنفسي، كما يقلل في الوقت نفسه من الالتهابات لتسهيل التنفس، ويمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تتسبب في إصابتك بالعديد من الأمراض.



2-يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول :

للزعتر تأثيرات خافضة للضغط، لذلك فهو خيار عشبي ممتاز لأي شخص يعاني من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

على الجانب الآخر يساعد الزعتر على تنظيم معدل ضربات القلب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما يعمل على خفض مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة والدهون الثلاثية مع زيادة مستويات الكوليسترول عالي الكثافة.

يستفيد القلب من مزيج الزعتر الغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات بطرق مختلفة لغناه أيضاً بالبوتاسيوم الموسع للأوعية الدموية الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يقلل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعدك ذلك على العيش لفترة أطول.

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3-يحسن الدورة الدموية:

محتوى الزعتر المرتفع من الحديد وغيره من المعادن الهامة مثالي لتشجيع تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة الدورة الدموية والأكسجين في أجهزة الجسم الحيوية.

ويعد الحديد ضرورياً لنمو خلايا الدم الحمراء في الجسم وتطورها؛ لأن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، لذا فإن تضمين الزعتر في نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يساعد في تجنبه.

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4-يحسن صحة الجهاز الهضمي:

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يقلل الزعتر من إنتاج الغازات الزائدة وانتفاخ البطن ويحسن صحة الجهاز الهضمي، وذلك بسبب الزيوت الطيارة في الزعتر والتي تخفف الآلام المعوية.

كثيرًا ما ينصح الخبراء بشاي الزعتر للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم والانتفاخ.

يمكن أن تساعد زيوت الزعتر المتطايرة في تخفيف التقلصات المعوية.

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5- فوائد شاي الزعتر والقضاء على الجذور الحرة:

تساعد مضادات الأكسدة الفينولية الموجودة في الزعتر، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين والثيمونين، في تحييد الجذور الحرة والقضاء عليها في جميع أنحاء الجسم.



6-إنقاص الوزن :

شاي الزعتر يثبط الشهية، مما قد يؤدي إلى انخفاض النهم وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

يمكن أن تحسن مركبات الثيمول الكيميائي الموجود في هذا الشاي عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في حرق الدهون ومحاولات إنقاص الوزن.



الصورة من موقع AdobeStock

7-يحسن صحة العظام:

يساعد الزعتر على تعزيز صحة العظام لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K والحديد والكالسيوم والمنغنيز.

تعمل هذه العناصر الغذائية المهمة على تعزيز تكوين العظام، وتقليل خطر الإصابة باضطرابات العظام.

الصورة من موقع AdobeStock

8-يعزز جهاز المناعة:

المستويات العالية من فيتامين سي في هذه العشبة تجعلها معززًا طبيعيًا لجهاز المناعة.

يعزز فيتامين سي نمو خلايا الدم البيضاء، والتي تعمل كخط دفاع أول للجسم في جهاز المناعة.

فيتامين ج مهم في تطوير الكولاجين المطلوب لتكوين وإصلاح الخلايا والعضلات والأنسجة والأوعية الدموية.



الصورة من موقع AdobeStock

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المصدر : موقع medicinenet