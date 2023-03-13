علاج النقرس بالأعشاب

بيروت - نادين محمد - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب ألمًا مشابهًا لهشاشة العظام على الرغم من وجود بعض الاختلافات الواضحة، يتسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم بتراكم حمض اليوريك في المفاصل نتيجة للإفراط في تناول الأطعمة الغنية به، مثل المأكولات البحرية واللحوم الحمراء مما يسبب التهاباً مصحوباً بعدم الراحة والألم.

قد تساعد بعض الأعشاب في علاج النقرس وتخفيف الألم ومع ذلك إذا كان ألم النقرس لديك مفاجئًا جدًا أو شديدًا فاتصلي بطبيبك قبل تجربة أي من العلاجات التالية.

1. الزنجبيل لعلاج النقرس

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الزنجبيل هو عشب مخصص للحالات الالتهابية خاصة النقرس، وجدت إحدى الدراسات أن تطبيق الزنجبيل الموضعي على مكان الإصابة بالنقرس يخفف الألم المرتبط بحمض البوليك في النقرس. أظهرت دراسة أخرى أن الزنجبيل يخفض المستويات العالية من حمض اليوريك في الدم.

لذا يمكن صنع كمادة أو عجينة من الزنجبيل بغلي الماء مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور. انقعي قطعة قماش في الخليط وعندما تبرد ضعي المنشفة على المنطقة التي تشعرين فيها بالألم مرة واحدة على الأقل يوميًا لمدة 15 إلى 30 دقيقة و من المحتمل حدوث تهيج للجلد لذا من الأفضل إجراء اختبار على قطعة صغيرة من الجلد أولاً.

أيضاً يمكنك تناول شاي الزنجبيل عن طريق غلي الماء ونقع ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل لمدة 10 دقائق ثم تناوله 3 مرات يوميًا.

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2. الكركم

الصورة من موقع AdobeStock

تساعد عشبة الكركم في تخفيف أعراض النقرس، بفضل احتوائه على مادة الكركمين، التي تساعد على تثبيط نشاط إنزيم في الجسم، يدعى زانثين أوكسيديز، يعمل على إنتاج حمض اليوريك.

لا يوجد بحث قوي يدعم استخدام خل التفاح لمرض النقرس، على الرغم من أن الدراسات تظهر أنه قد يدعم الكلى.

يحتوي الكركم أيضاً على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد وحمض الأسكوربيك والبوليفينول والكركمين، لذا يمكن الاعتماد عليه للسيطرة على أعراض النقرس وعلاجه نهائيًا.

اخلطي عصير نصف ليمونة معصورة في ماء دافئ، ثم امزجيه مع ملعقتين صغيرتين من الكركم وملعقة صغيرة من خل التفاح، وتناوليه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

3. الكرفس

الكرفس غذاء يستخدم تقليدياً لعلاج مشاكل المسالك البولية ولكنه مفيد جداً في الحد من التفاعلات الالتهابية المرتبطة بالتهابات المفاصل الروماتيزمية كما يساعد في علاج النقرس والإرهاق ومشكلات ضعف العضلات عن طريق التخلص من حمض اليوريك من الدم، لذا تناولي نصف كوب من عصير الكرفس يوميا لمدة 20 يوماً.

الصورة من موقع AdobeStock

4. الهندباء

يستخدم شاي الهندباء ومستخلصاته ومكملاته لتحسين صحة الكبد والكلى عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك من الدم وبالتالي علاج النقرس أيضاً لذا قد يساعد شرب شاي الهندباء أو مستخلصه في علاج النقرس طبيعياً ومع ذلك، يمكن لبعض عوامل نمط الحياة أن تساعد كليتيك على التخلص من حمض البوليك الزائد وتقليل احتمالية تعرضك لنوبة النقرس.

يمكن أن يساعد الروتين اليومي مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مغذٍ والحصول على قسط كافٍ من النوم جسمك على مقاومة الالتهاب، وبالتالي منع المستويات العالية من حمض البوليك من التراكم في جسمك، ويمكن لتناول كمية كافية من الماء مساعدة كليتيك على التخلص من أي فائض من حمض البوليك في جسمك.

يجب بمجرد حدوث نوبة النقرس، وضع الثلج أو كمادات ساخنة على المنطقة المصابة لتقليل الألم حيث أظهرت الدراسات أن البرد يقلل من التورم والالتهاب المرتبطين بالنقرس، بينما يمكن للحرارة أن تقلل الألم عن طريق ضخ المزيد من الدم إلى المنطقة المصابة.

في النهاية يجب الانتباه أنه بجانب علاج النقرس بالأعشاب يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في علاج النقرس، لذا عليك التقليل من تناول اللحوم الحمراء وتجنب المحار والأنشوجة والسردين والسلمون والمرقط والتونة.

الصورة من موقع AdobeStock

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي