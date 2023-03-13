شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعافات الأولية للنوبة القلبية.. 6 أشياء يجب تذكرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى جزء من القلب، عادةً بسبب جلطة دموية وهذا يمكن أن يحدث عندما يضيق أو يسد الشريان التاجي، الذي يمد عضلة القلب بالدم، بسبب تراكم الترسبات الدهنية أو اللويحات، وتحتاج عضلة قلبك إلى الأكسجين والمواد المغذية من الدم، عندما لا يحدث ذلك، يمكن أن يتلف أو يموت، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، في هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية للنوبة القلبية، بحسب موقع "Health".

أعراض النوبة القلبية

• ألم الصدر

• ضيق في التنفس

• الغثيان

• القيء

• دوار

• عدم الراحة أو الألم في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

الإسعافات الأولية للنوبة القلبية في المنزل

لا شك أن الرعاية الطبية العاجلة ضرورية لمنع المزيد من الضرر للقلب وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة ولكن قبل أن تتمكن من الوصول إلى المستشفى ، يجب أن تعرف ما يمكنك فعله عندما يعاني شخص ما من نوبة قلبية.

إليك ما يمكنك فعله في حالة الإصابة بنوبة قلبية

1. اتصل للحصول على المساعدة الطبية الطارئة على الفور

في اللحظة التي يُصاب فيها أحد أفراد عائلتك بنوبة قلبية، اتصل بالإسعاف فوراً لطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

2. الاستلقاء على الظهر

إن الاستلقاء على الظهر هو الوضع الأكثر راحة في العادة. يمكنك أيضًا توفير وسائد لمساعدتهم على دعم رأسهم وجسمهم العلوي.

3. قم بفك الملابس الضيقة

قم بإزالة أو فك أي ملابس ضيقة، مثل طوق أو ربطة عنق أو حزام سيساعد ذلك على التنفس بسهولة أكبر.

4. إدارة الأسبرين

إذا كان أحد أفراد عائلتك لا يعاني من حساسية تجاه الأسبرين وليس له موانع ، فيمكن إعطاؤه قرصًا واحدًا من الأسبرين (325 مجم) لمضغه إنه يمكن أن يساعد في تسييل الدم وتقليل خطر حدوث المزيد من الجلطات الدموية.

5. مراقبة المؤشرات الحيوية

راقب تنفس أحد أفراد أسرتك ونبضه ومستوى وعيه إذا فقد الشخص العزيز عليك وعيه ، فتحقق من تنفسه ونبضه ثم ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.

6. ابق هادئًا وطمئن من تحب

من الصعب عدم الذعر في مثل هذه المواقف. لكن حاول أن تحافظ على هدوء من تحب وطمأنه بأن المساعدة في الطريق. شجعهم على التنفس ببطء وعمق ، وتجنب أي حركات غير ضرورية.

ما لا يجب فعله أثناء النوبة القلبية

أثناء النوبة القلبية ، هناك أشياء معينة يجب تجنبها ، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الحالة أو التسبب في مزيد من الضرر. هناك بعض الأشياء التي لا ينبغي القيام بها أثناء النوبة القلبية.

1. لا تتجاهل أو تؤخر الحصول على المساعدة الطبيةالوقت حاسم عندما يتعلق الأمر بعلاج النوبة القلبية، لذلك من المهم طلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور. لا تحاول أن تتغلب على الأمر أو تنتظر لترى ما إذا كانت الأعراض ستختفي من تلقاء نفسها. 2. لا تدع من تحب يقود بنفسه إلى المستشفىإذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من أعراض نوبة قلبية ، فمن المهم أن تطلب سيارة إسعاف أو أن يقوم شخص ما بنقلهم إلى المستشفى. قد تكون القيادة بأنفسهم خطيرة وتؤخر العلاج المنقذ للحياة. 3.لا تعطي أي دواء آخر بدون نصيحة الطبيبيمكن لبعض الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أن تجعل النوبة القلبية أسوأ عن طريق زيادة خطر النزيف أو جلطات الدم. لذلك ، من المهم مراجعة الطبيب قبل تناول أي دواء أثناء النوبة القلبية. 5. لا تقدم لهم الطعام أو الشرابقد يؤدي الأكل أو الشرب إلى زيادة صعوبة إدارة العلاج الطبي ، مثل الحقن الوريدي أو الأدوية من الأفضل منعهم من تناول أي شيء أو شربه إلا بعد علاج النوبة القلبية.

نصائح لمنع النوبة القلبية

• تناول الطعام الصحي في أوقات منتظمة وسلمية

• تمرن يوميا

• كن سعيدا عاطفيا

• لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.

• الخروج من الإدمان مثل التدخين ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والنوبات القلبية

• قم بتقييم ضغط الدم وأرقام السكر والكوليسترول بانتظام وعلاجها.