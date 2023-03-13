منظمة الصحة العالمية تكشف أن الفيروسات والميكروبات لا تعرف الحدود وتنتشر بسرعة فائقة

قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن العدوى التنفسية الحادة، إن الفيروسات والميكروبات لا تعرف الحدود موضحا، إن ما معاناة أحد البلدان من أى مرض ينتشر بسرعة فائقة فى الدول الأخرى، وهو ما حدث مع فيروس كورونا.

وأضاف، أنه يجب التعرف عن الميكروبات والأوبئة، وتوفير الأدوية واللقاحات، وهو ما دعمنا خلال جائحة كورونا والاستفادة من الخبرات التى اكتسبناها خلال جائحة كورونا، والاستفادة من الخبرات التراكمية خلال السنوات العديدة، والحفاظ على الصحة وتعزيزها، هو الهدف الاساسى لمنظمة الصحة العالمية، موضحا إن دور منظمة الصحة العالمية هو ترقب الأوبئة، وتعزيز القدرات الصحية فى كافة الدول وترصد الأمراض والجوائح، مضيفا إنه علينا أن نستفيد من الخبرات والتجارب التى اكتسبناها خلال جائحة كورونا، وإعادة بناء النظم الصحية ورفع ثقافة المجتمع ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.

شارك بالمؤتمر كل من الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة في سلطنة عُمان، والدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ديفيد إي وينتورث، مدير المركز المتعاون مع المنظمة بشأن ترصد الإنفلونزا وعلم الأوبئة ومكافحتها، رئيس قسم ترصد الفيروسات وتشخيصها والأنفلونزا، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الولايات المتحدة الأميركية.

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