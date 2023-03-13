تعرف على قواعد استخدام حوض الاستحمام الساخن للوقاية من أمراض السباحة

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يفيدك النقع في حوض الاستحمام الساخن بعدة طرق، بصرف النظر عن مساعدتك على الاسترخاء، فإن النقع في حوض الاستحمام الساخن يخفف من التوتر ويخفف من آلام العضلات ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في إدارة مرض السكري ويحرق السعرات الحرارية ويجعلك تنام جيدًا، لكن هناك مخاطر محتملة وفقا لموقع "healthsite"، قبل استخدام حوض الاستحمام الساخن ، تأكد دائمًا من نظافة حوض الاستحمام وصيانته بشكل صحيح لتجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسباحة أو أمراض المياه الترفيهية. أمراض المياه الترفيهيةإذا كانت المياه التي تسبح وتلعب فيها أنت وأفراد أسرتك ملوثة بالجراثيم أو المواد الكيميائية، فقد تصاب بالأمراض المرتبطة بالسباحة أو أمراض المياه الترفيهية، وتشمل هذه الإسهال والطفح الجلدي والأذن والجهاز التنفسي والتهابات العين، التهاب الجريبات في حوض الاستحمام الساخن هو عدوى جلدية شائعة. تعرف على أكثر الأمراض المرتبطة بالسباحة شيوعًاالإسهال، إذا دخل شخص مريض بالفعل بالإسهال في المياه الترفيهية، فيمكن للجراثيم المنبعثة منه تلويث الماء ونشره للآخرين.

يجب اتباع قواعد حوض الاستحمام الساخن

ينصح مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة مستخدمي أحواض الاستحمام الساخنة باتباع هذه القواعد السبعة لتجنب الإصابة بأمراض المياه الترفيهية.

1. إذا كنت تعاني من الإسهال، فلا تستخدم حوض الاستحمام الساخن.

2. لا تدع ماء حوض الاستحمام الساخن يدخل فمك أو يبتلعه.

3. استحم دائمًا بالصابون قبل دخول حوض الاستحمام الساخن.

4. تجنب الازدحام ، تحقق من الحد الأقصى المسموح به لعدد المستجمين.

5. لا ينبغي إحضار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات إلى حوض الاستحمام الساخن.

6. تجنب استهلاك الكحول قبل دخول حوض الاستحمام الساخن وأثناء استخدام حوض الاستحمام الساخن.

7. يجب على النساء الحوامل ، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى ، استشارة الطبيب قبل استخدام حوض الاستحمام الساخن.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسباحة

الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب مشاكل صحية أو الأدوية التي يتناولونها، فإن أولئك الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسباحة.

متى يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخنإذا كنت تعاني من إصابات جلدية أو انخفاض في ضغط الدم أو عدوى في المسالك البولية (UTI)، فمن المستحسن تجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

اخرج من حوض الاستحمام الساخن على الفور إذا شعرت بالدوار أو الدوار أو الغثيان أو احمرار الجلد أو ضيق التنفس ، اخرج من حوض الاستحمام الساخن على الفور.