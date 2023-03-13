تعرف على قواعد استخدام حوض الاستحمام الساخن للوقاية من أمراض السباحة

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يجب اتباع قواعد حوض الاستحمام الساخن
ينصح مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة مستخدمي أحواض الاستحمام الساخنة باتباع هذه القواعد السبعة لتجنب الإصابة بأمراض المياه الترفيهية.
1. إذا كنت تعاني من الإسهال، فلا تستخدم حوض الاستحمام الساخن.
2. لا تدع ماء حوض الاستحمام الساخن يدخل فمك أو يبتلعه.
3. استحم دائمًا بالصابون قبل دخول حوض الاستحمام الساخن.
4. تجنب الازدحام ، تحقق من الحد الأقصى المسموح به لعدد المستجمين.
5. لا ينبغي إحضار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات إلى حوض الاستحمام الساخن.
6. تجنب استهلاك الكحول قبل دخول حوض الاستحمام الساخن وأثناء استخدام حوض الاستحمام الساخن.
7. يجب على النساء الحوامل ، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى ، استشارة الطبيب قبل استخدام حوض الاستحمام الساخن.
الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسباحة
الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب مشاكل صحية أو الأدوية التي يتناولونها، فإن أولئك الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسباحة.متى يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخنإذا كنت تعاني من إصابات جلدية أو انخفاض في ضغط الدم أو عدوى في المسالك البولية (UTI)، فمن المستحسن تجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.
اخرج من حوض الاستحمام الساخن على الفور إذا شعرت بالدوار أو الدوار أو الغثيان أو احمرار الجلد أو ضيق التنفس ، اخرج من حوض الاستحمام الساخن على الفور.