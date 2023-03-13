شكرا لقرائتكم خبر عن بروتين يحدد عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية والتهرب المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تغير الخلايا السرطانية عملية التمثيل الغذائي لطاقتها وتزيد من امتصاص الجلوكوز لدعم انقسامها السريع وانتشارها، و هذا يحد من توافر الجلوكوز للخلايا المناعية وبالتالي يخفف من الاستجابة المناعية المضادة للسرطان في الجسم.

فمن خلال البحث عن البروتينات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية وتؤثر على الخلايا المناعية في الأورام ، حدد فريق بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) مؤخرًا هدفًا محتملاً للعلاجات التي يمكن أن تستنزف أورام الطاقة وتعزز الاستجابة المناعية في نفس الوقت.

وبالنسبة للبحث ، الذي نُشر في مجلة السرطان، طور Keith T. Flaherty الأطباء والباحثون أنه يمكن تحديد الأهداف التي تمنع تنشيط المناعة وتحفز مسارًا ثانيًا محددًا بواسطة المستخدم.

وعند تطبيقها على بيانات التعبير الجيني من مرضى السرطان الذين عولجوا بالعلاج المناعي ، وكذلك من سلالات الخلايا ونماذج حيوانية ، وحددت الأداة 38 منظمًا استقلابيًا مناعيًا خاصًا بالخلايا السرطانية.

وأظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي أن مستوى نشاط هذه المنظمات في الأورام توقع نتائج المرضى بعد تلقي العلاج المناعي.

فتم تنشيط المنظم الأكثر تحديدًا مستقبلات الأستروجين ألفا، في العديد من أنواع الأورام المقاومة للعلاج المناعي، و تثبيط أورام التي تقتل الأورام عن طريق تثبيط استقلاب الطاقة وتفعيل آليتين مناعيتين تشملان أنواعًا مختلفة من الخلايا المناعية.

وكان تثبيط هذه المستقبلات آمنًا عند اختباره على الفئران ، وتركزت آثاره على استقلاب الطاقة على الخلايا السرطانية.

وأظهر العلماء أيضًا أنه يمكن تطبيق BipotentR على آليات البقاء الأخرى التي تستخدمها الخلايا السرطانية ، مثل قدرتها على تعزيز تكوين الأوعية الدموية لزيادة إمدادها بالدم.

ولذلك ، توفر أداة BipotentR المتوفرة موردًا لاكتشاف الأدوية المفردة التي يمكن أن تعمل من خلال مسار واحد مرتبط بالسرطان بينما تحفز الاستجابة المناعية في نفس الوقت.وتوفر هذه النتائج مؤشرًا حيويًا بسيطًا للتنبؤ بالاستجابة فعدم الاستجابة للعلاج المناعي ، كما أنها تدعم ERRA كهدف علاجي.