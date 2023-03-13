أضرار الكلى والأوعية الدموية.. أبزر 7 أسئلة شائعة عن أمراض الكلى

القاهرة - سامية سيد - لا تساعد الكلى في طرد السموم من الجسم فحسب ، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم، العلاقة بين ضغط الدم ووظيفة الكلى أكثر ارتباطًا مما نتوقعه.

وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى إجهاد الأوعية الدموية في كليتك وبمرور الوقت يمكن أن تصبح أضيق وأكثر تيبسًا. ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى ولا يدرك الكثير من الناس هذه الحقيقة. ما هي العلاقة بين وظائف الكلى وضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم له تأثير ضار على كل عضو، في الكلى، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضييق الأوعية الدموية ، وهي حالة تعرف باسم الانقباض، يمكن أن يؤدي هذا الضيق في النهاية إلى إتلاف الأوعية الدموية في الكلى وإضعافها ويؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.

هل يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم مؤشراً على وجود خلل في وظائف الكلى؟يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى وأمراض الكلى في مراحله الأخيرة، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يجعل التخلص من جميع الفضلات والسوائل الزائدة أمرًا صعبًا للغاية، يمكن أن يؤدي هذا السائل الزائد إلى زيادة ضغط الدم ، مما يتسبب في مزيد من الضرر.