شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فقر الدم مبكرًا عند الأطفال باستخدام الهاتف الذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأطفال يعانون من فقر الدم باستخدام مجموعة من صور الهواتف الذكية وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

جمعت الدراسة ، التي نُشرت في PLOS ONE ، باحثين وأطباء في UCL Engineering ، UCLH ومستشفى Korle Bu التعليمي للتحقيق في تقنية تشخيصية جديدة غير جراحية باستخدام صور الهاتف الذكي للعين والوجه.

يمكن أن يجعل التقدم فحص فقر الدم متاحًا على نطاق واسع للأطفال في غانا (وغيرها من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ) حيث توجد معدلات عالية للحالة بسبب نقص الحديد ، حيث أن أداة الفحص أرخص بكثير من الخيارات الحالية وتقدم نتائج في مكان واحد.

تعتمد الورقة على بحث سابق ناجح أجراه نفس الفريق لاستكشاف استخدام تطبيق - neoSCB - لاكتشاف اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة.

فقر الدم هو حالة تسبب انخفاض تركيز الهيموجلوبين في الدم ، مما يعني أن الأكسجين لا ينتقل بكفاءة في جميع أنحاء الجسم.

إنه يؤثر على ملياري شخص على مستوى العالم ويمكن أن يكون له تأثير كبير على النتائج التنموية للأطفال ، مما يزيد من تعرضهم للأمراض المعدية ويضعف نموهم المعرفي.

السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم على مستوى العالم هو نقص الحديد ، ولكن هناك حالات أخرى تساهم أيضًا في الإصابة به مثل فقدان الدم والملاريا ومرض فقر الدم المنجلي.

المؤلف الأول دكتوراه. قال المرشح Thomas Wemyss (UCL Medical Physics & Biomedical Engineering): "تحظى الهواتف الذكية بشعبية عالمية ، لكن البحث باستخدام التصوير بالهاتف الذكي لتشخيص الأمراض يظهر اتجاهًا عامًا لمواجهة صعوبة عند نقل النتائج إلى مجموعات مختلفة من الناس.

"نحن متحمسون لرؤية هذه النتائج الواعدة في مجموعة غالبًا ما تكون ممثلة تمثيلا ناقصًا في الأبحاث المتعلقة بتشخيصات الهواتف الذكية. يمكن أن تؤدي تقنية معقولة التكلفة وموثوقة للكشف عن فقر الدم باستخدام هاتف ذكي إلى تحسينات طويلة الأجل في نوعية الحياة لعدد كبير من الأشخاص . "

تقليديا ، يتطلب تشخيص فقر الدم أخذ عينات من الدم ، وهو ما قد يكون مكلفًا للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية. يمكن أن يؤدي إلى تفاوتات تتعلق بنفقات السفر إلى المستشفى لإجراء فحص الدم. غالبًا ما تحتاج العائلات إلى القيام برحلتين ، لأخذ عينة دم ثم جمع نتائجها ، نظرًا لنقل العينات بين العيادة والمختبر لتحليلها.

في الثمانينيات من القرن الماضي ، تم تطوير جهاز محمول باليد ، HemoCue ، لتوفير المزيد من النتائج الفورية ، ولكن هذا يحمل تكاليف مقدمة ومستمرة كبيرة ، بالإضافة إلى أنه لا يزال بحاجة إلى عينة دم من وخز الإصبع.

عرف الباحثون أن للهيموجلوبين لونًا مميزًا للغاية بسبب الطريقة التي يمتص بها الضوء ، لذا فقد استهدفوا تطوير إجراء لالتقاط صور بالهاتف الذكي واستخدامها للتنبؤ بوجود فقر الدم.

قاموا بتحليل الصور المأخوذة من 43 طفلاً دون سن الرابعة تم تجنيدهم للمشاركة في الدراسة في عام 2018. كانت الصور لثلاث مناطق يحدث فيها تصبغ جلدي ضئيل في الجسم (بياض العين والشفة السفلى والجفن السفلي ).

وجد الفريق أنه عندما تم تقييمها معًا للتنبؤ بتركيز الهيموجلوبين في الدم ، فقد تمكنوا من اكتشاف جميع حالات الأفراد الذين يعانون من أشد تصنيف لفقر الدم ، واكتشاف فقر الدم الأكثر اعتدالًا بمعدلات من المحتمل أن تكون مفيدة سريريًا.

قال الباحث الرئيسي الدكتور تيرينس ليونج (الفيزياء الطبية والهندسة الطبية الحيوية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس): "منذ عام 2018 ، نعمل مع جامعة غانا على طرق ميسورة التكلفة لتحسين الرعاية الصحية باستخدام الهواتف الذكية. بعد نجاحنا في فحص اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة ، أصبحنا كذلك متحمس لرؤية أن تقنية التصوير بالهاتف الذكي يمكن أن تنطبق أيضًا على فحص فقر الدم لدى الأطفال الصغار والرضع ".

وأضافت كبيرة المؤلفين الدكتورة جوديث ميك (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس) ، "فقر الدم مشكلة كبيرة للأطفال ، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، ونأمل أن يؤدي هذا النوع من التكنولوجيا إلى الكشف المبكر والعلاج في المستقبل القريب."