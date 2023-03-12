شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الحموضة والانتفاخ؟.. إليك العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم نمط الحياة المجهد وقلة التمارين الرياضية والأطعمة منخفضة الجودة بشكل كبير في مشاكل الحموضة والانتفاخ، وفيما يلي 3 علاجات بالأيورفيدا للمساعدة في علاج الارتجاع والحموضة المعوية والإنتفاخ، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " indiatoday".

تعد الحموضة والانتفاخ من أكثر الاضطرابات شيوعًا التي يعاني منها معظم الناس كل يوم تقريبًا، وعلى الرغم من أن الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء في المعدة، إلا أن الحموضة قد تترافق مع حرقة في المعدة أو شعور مؤلم خفيف في الصدر.

أوضح الدكتور ديكس سالفيا، خبير العلاجات بالأيورفيدا، والذي شارك في ثلاثة علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الحموضة عند البالغين، وأضاف الدكتور سافاليا أن الحموضة هي علامة على أن الناس قد اعتبروا عملية الهضم أمرًا مفروغًا منه وأن الكثيرين قد تعرضوا للخطر بشأن جودة الطعام الذي يتناولونه.

وفي هذه الأيام، اعتبر الناس أن هضمهم أمرًا مفروغًا منه وينغمسون في أي نوع من المواد الغذائية التي يصادفونها ، دون النظر إلى جوعهم وكمية ونوعية الطعام، كما أن أسلوب الحياة المجهد وعدم ممارسة الرياضة يلعبان دورًا هنا. ومن ثم ، ليس فقط البالغين والأفراد المسيطرين على البيتا ولكن حتى الأطفال والمراهقين يعانون من الحموضة.

ونصحت أن تناول علاجات الايورفيدا الثلاثة هذه لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن يساعد في "تقليل البيتا الزائد (المسؤول عن الارتجاع والحموضة المعوية) في عقلك وجسمك ويساعدك على تهدئة مشكلة الحموضة لديك."

-شاي الكزبرة:ابدأ يومك بشاي الكزبرة. لهذا ، خذ كوبًا واحدًا من الماء (300 مل) ، أضف ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة ، 5 أوراق نعناع و 15 ورقة كاري واغليها لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها واشربها أول شيء في الصباح. -بذور الشمر: من المعروف أن بذور الشمر تساعد على الهضم. نصح الدكتور سافاليا بتناول ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد كل وجبة. -شاي الورد:بعد تناول شاي الورد في الصباح ، قال خبير التغذية أنه يجب على المرء أن يشرب ماء الورد في نهاية اليوم. "خذ كوبًا واحدًا من الماء (150 مل) واغليه لمدة 3 دقائق ، ثم أضف القليل من بتلات الورد الجافة (1 ملعقة صغيرة) وانتظر لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها واشربها قبل النوم (30 دقيقة قبل ذلك) نائمة) "، كتبت.