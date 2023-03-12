شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مركب الزنجبيل يضع الخلايا المناعية في حالة تأهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الزنجبيل في تحفيز جهاز المناعة، والنتائج الجديدة من معهد لايبنيز لبيولوجيا النظم الغذائية في الجامعة التقنية في ميونيخ بألمانيا، و تدعم الآن هذه الأطروحة، وفي الاختبارات المعملية ، وضعت كميات صغيرة من أحد مكونات الزنجبيل اللاذع خلايا الدم البيضاء في حالة تأهب قصوى، و تظهر الدراسة أيضًا أن هذه العملية تتضمن نوعًا من المستقبلات التي تلعب دورًا في إدراك المنبهات الحرارية المؤلمة والإحساس بالتوابل في الطعام، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وسواء كان نباتًا طبيًا أو مادة غذائية ، فقد أصبح الزنجبيل أيضًا يتمتع بشعبية متزايدة في ألمانيا، ووفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني ، تضاعف حجم الواردات السنوية من جذر الفواكه الساخن أربع مرات تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية إلى حوالي 31600 طن، ومع ذلك ، على الرغم من زيادة استهلاك الزنجبيل ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت مستويات الاستهلاك العادية كافية لتحقيق آثار صحية، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي المركبات والآليات الجزيئية التي تلعب دورًا في ذلك.

مركب الزنجبيل يدخل الدم فأجرى فريق بقيادة فيرونيكا سوموزا ، مديرة معهد لايبنيز في فريسينج بألمانيا ، بحثًا مكثفًا، وكانت نقطة البداية نتيجة لدراسة تجريبية سابقة.

كما أظهرت الدراسة ، تدخل كميات كبيرة من مركبات الزنجبيل اللاذعة إلى الدم بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من تناول لتر واحد من شاي الزنجبيل، و إلى حد بعيد ، تم تحقيق أعلى المستويات بواسطة [6] -جينجرول ، بتركيزات في البلازما من حوالي 7 إلى 17 ميكروغرامًا لكل لتر.

ومن المعروف أن المركب اللاذع يمارس تأثيره "المذاق" عبر ما يسمى مستقبل TRPV1 ، وهي قناة أيونية تقع على سطح الخلايا العصبية التي تستجيب لمحفزات الحرارة المؤلمة وكذلك المركبات اللاذعة من الفلفل الحار والزنجبيل. نظرًا لأن بعض الدراسات تشير إلى أن خلايا الدم البيضاء تمتلك أيضًا هذا المستقبل ، فقد اختبر فريق البحث ما إذا كان [6] - الزنجرول يؤثر على نشاط هذه الخلايا المناعية.

مركب لاذع يحفز خلايا الدم البيضاء، في الخطوة الأولى ، نجح الفريق في اكتشاف المستقبل على الخلايا المحببة للعدلات. تشكل هذه الخلايا حوالي ثلثي خلايا الدم البيضاء وتعمل على مكافحة البكتيريا الغازية. أظهرت التجارب المعملية الإضافية التي أجرتها مجموعة البحث أيضًا أنه حتى التركيز المنخفض جدًا الذي يقارب 15 ميكروغرامًا من [6] - الزنجرول لكل لتر يكفي لوضع الخلايا في حالة تأهب قصوى.

وهكذا ، بالمقارنة مع الخلايا الضابطة ، استجابت الخلايا المحفزة بقوة أكبر بنحو 30 في المائة مع الببتيد الذي يحاكي العدوى البكتيرية. أدت إضافة مثبط خاص بمستقبل TRPV1 إلى عكس التأثير الناجم عن [6] -جينجيرول.

"وهكذا ، على الأقل في التجارب ، فإن تركيزات منخفضة جدًا من الزنجبيل [6] كافية للتأثير على نشاط الخلايا المناعية عبر مستقبل TRPV1. في الدم ، يمكن نظريًا تحقيق هذه التركيزات عن طريق استهلاك حوالي لتر واحد من شاي الزنجبيل ،" غابي أندرسن.

"لذلك ، تدعم نتائجنا الافتراض القائل بأن تناول كميات شائعة من الزنجبيل قد يكون كافياً لتعديل الاستجابات الخلوية لجهاز المناعة. ومع ذلك ، لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها على المستويات الجزيئية والوبائية والطبية والتي يجب معالجتها مع بمساعدة البحوث الغذائية والصحية الحديثة ".