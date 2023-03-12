شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: 5 أعشاب وتوابل تناولها للوقاية من أمراض الكلى منها الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الكلى في جسمك كآلية ترشيح يتم إنتاج البول عن طريق الكلى ، والتي تقوم أيضًا بتصفية الدم من الفضلات، تتحكم الكلى في العديد من المواد الكيميائية الموجودة في الدم، تساعد كليتيك في تنظيم ضغط الدم، من المهم الحفاظ على صحة كليتيك، وإليك أفضل 5 أعشاب وتوابل للوقاية من أمراض الكلى ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أكدت أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، أن الأعشاب قد تكون مفيدة في حماية صحة الكلى، موضحة أنه تم استخدام التوابل والأعشاب لتحسين طعم ورائحة وجاذبية الطعام، الآن هناك دليل على أن هذه المواد الغذائية الأساسية لا ترضي ذوقنا فحسب ، بل قد تساعد في تحسين صحتنا.

إليك أعشاب يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الكلى:

1. يحمي الجيلوي الكلى من التسمم في الكلى بسبب الأفلاتوكسين، وذلك لوجود قلويدات فيه، يحتوي جيلوي على خاصية مضادة للأكسدة ويدمر الجذور الحرة المتولدة أثناء التسمم بالأفلاتوكسيز وبالتالي يمنع تلف الكلى

2. يؤدي الكركم إلى تحسين بروتينات البلازما وانخفاض مستويات اليوريا والكرياتينين في الدم لدى مرضى T2DM ويمكن أن يكون مفيدًا في تحسين وظائف الكلى.

3. يساعد تأثير الزنجبيل المضاد للالتهابات في تقليل التورم والألم في الكلى الناجم عن الالتهابات.

4. الأعشاب المجددة للحيوية وهي Amalaki و Haritaki و Bibhitaki هي علاج معجزة الطبيعة ، فهي تقوي أنسجة الكلى ، وتحسن بروتينات البلازما ، والألبومين ، والكرياتينين ، وتعزز وظائف الكلى بشكل عام.

5. بينما تساعد خصائصه المدرة للبول على تنظيف الكلى والحفاظ على تدفق الجهاز البولي بقوة.