شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الافراط في تناول التمور يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن تناول اكل التمور له فوائد متعددة ، حيث إن التمور تحتوي علي فيتامينات ومعادن مختلفة ، تساعد في نشاط الدماغ والحفاظ على الصحة العامة للجسم، إلا أن الأفراط في تناولها يعرضك لمخاطر الإصابة ببعض الامراض ، وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

كشفت دراسة جديدة روسية، عن أن الافراط في تناول اكل التمور يعرض الأشخاص الي خطر الإصابة بمرض السمنة ، رغم فوائد التمور المتعددة ، لذا فيجب علي الافراد عدم تناولها بكثرة .

ومن جانبها اكدت الدكتورة أنجليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية أن التمور مادة غذائية مفيدة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة في الوزن.

وأشارت خبيرة التغذية الي ضرورة اختيار التمور الغنية بالألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في الأمعاء وميكروبيوم الأمعاء، كما أن التمور تحسن النوم وحالة الجلد.

وأوضحت الدكتورة انجليكا ان التمور تحتوي على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة وجمال المرأة. كما تحتوي التمور على نسبة جيدة من الكروم الذي يعزز وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الجلوكوز في الدم. وتحتوي التمور أيضا على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في المزاج ومفيد لمن يعاني من مشكلات في النوم.

وأضافت اخصائية التغذية ان احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرا مهما للطاقة.وأن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي.

وتابعت: "من الأفضل تناول التمور لوحدها أو مع الفواكه والخضروات، لكي تهضم بصورة طبيعية ولا تبقى في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي ولا تسبب تكون الغازات. لذلك أنصح بتناول 3-4 حبات من التمر يوميا ومن الأفضل في النصف الأول من النهار. لأنه عند تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي".