شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لأشعة الشمس للحصول على مستويات صحية من فيتامين (د).. ما المقدار المطلوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تغير الطقس، هناك خبر سار لأولئك الذين يواجهون مشاكل مثل نقص فيتامين د، ومع ذلك ، فإن التلوث في المدن الكبرى يجعل فيتامين (د) الطبيعي المتاح من أشعة الشمس أقل سهولة للناس. متى وكم من الوقت يجب أخذ حمام شمس للحصول على فيتامين د؟في مثل هذه الحالة ، لا بد أن يعاني الناس من نقص فيتامين د، لذلك ، أخبرنا متى يجب أخذ حمام شمسي لفيتامين (د) ، وكمية فيتامين (د) التي يتم الحصول عليها عن طريق حمامات الشمس ، وكم من الوقت يجب أن يأخذ المرء حمامًا شمسيًا لفيتامين (د)، وفقا لموقع " healthsite"

المصادر الغذائية لفيتامين د

النساء ، وخاصة في فئتي ما قبل انقطاع الطمث وما بعده ، معرضات لهشاشة العظام وتلين العظام، من ناحية أخرى، فإن النساء اللواتي يغطين أنفسهن بالكامل والنساء اللواتي يستخدمن كريم الشمس لديهن أيضًا الحد الأدنى من فيتامين د لأن ضوء الشمس لا يخترق بشرتهن، وبالتالي، يجب أن يستهلكوا فيتامين د من خلال منتجات الألبان والنظام الغذائي.

أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمسالآن، السؤال الذي يطرح نفسه حول أي وقت من اليوم هو الأنسب للتلامس مع ضوء الشمس، وفقًا للاعتقاد السائد، فإن ضوء الشمس في الصباح وضوء الشمس في وقت متأخر من المساء مناسبان، في حين أن الحقيقة هي أن تناول ضوء الشمس من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً يوفر فيتامين د لبشرة جسم الإنسان. فيتامين د من الشمسيقال بشكل عام أن 20 % من الجسم، أي اليدين والقدمين المكشوفين، يجب أن يتعرضوا لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا، لذلك، يمكن تناول فيتامين د بكميات جيدة. نقص فيتامين د عند الأطفاليجب أن يتبع الأطفال في البداية نظامًا غذائيًا مناسبًا، من الضروري للأطفال، وخاصة أولئك الذين توقفوا عن شرب حليب أمهاتهم ، أن يستهلكوا الأطعمة الغنية بفيتامين د. ماذا تفعل لتقوية العظامفي فصل الشتاء، يكون القيام بقدر جيد من التمارين مفيدًا أيضًا في الحفاظ على صحة العظام. فيتامين د مع واقي من الشمسلا ، لا ينبغي أن يوضع كريم أو لوشن واقي من الشمس على الجلد أثناء التعرض للشمس.