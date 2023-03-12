شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والسمنة أشهر الأمراض العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى باحثون في الجامعة الوطنية في سنغافورة دراسة شملت عقدين لتقارير الأمراض العالمية المزمنة ، وتم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Cell Metabolism أن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع الكولسترول، والسمنة ومرض الكبد الدهنى من أشهر الأمراض العالمية المنتتشرة.

ركزت الدراسة لبيانات الأمراض العالمية على زيادة عدد الوفيات وسنوات العمر المصححة بالإعاقة في الأمراض الفردية ،حيث أراد الباحثون في هذه الدراسة تقديم الرؤى حول اتجاهات وعبء أمراض التمثيل الغذائي لأنها مترابطة بشكل وثيق.

قد يكون فهم أسباب الحياة الطويلة والسعيدة أمرًا صعبًا في القياس الكمي ، على الرغم من أن تجنب الموت يجب أن يكون اعتبارًا مهمًا. إن فهم ما ينهي الحياة ، سواء أكان سعيدًا أم لا ، يكون أكثر وضوحًا.

ويتم جمع وتحليل عبء المرض العالمي من قبل اتحاد يضم أكثر من 9000 باحث في 162 دولة وإقليم، و تلتقط البيانات الوفيات المبكرة والعجز من 370 مرضًا وإصابة في 204 دولة وإقليم ، حسب العمر والجنس ، من عام 1990 حتى الوقت الحاضر.

و بعبارة أخرى ، يصف تقرير عبء المرض العالمي بشكل شامل ما يعطل ويقتل الناس عبر البلدان والوقت والعمر والجنس. مسلحين بهذه المعلومات ، يمكن للأفراد والأطباء وواضعي السياسات اتخاذ قرارات صحية مستنيرة حول أفضل السبل لتجنب الموت.

يرى تقارير عبء المرض العالمي أن المعدلات زادت بالنسبة لجميع أمراض التمثيل الغذائي و ارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع الكوليسترول ، والسمنة ، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي . تتجمع هذه الأمراض حول العمليات التي تؤثر على مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة ، واستتباب الجلوكوز ، واستقلاب الدهون ، والخلايا المناعية المؤيدة للالتهابات ، والسيتوكينات. غالبًا ما تحدث أمراض التمثيل الغذائي جنبًا إلى جنب ، حيث تشترك في عوامل الخطر الشائعة ، وترتبط بزيادة مخاطر الإعاقة والسرطان والوفاة المبكرة .

شوهدت أكبر زيادة في عبء المرض في البلدان ذات المتوسطات العالية في الدخل والتحصيل العلمي ومعدلات الخصوبة . ومع ذلك ، لوحظ اتجاه تصاعدي عالميًا بغض النظر عن هذه العوامل.

تم العثور على أعلى معدل للوفيات من أمراض التمثيل الغذائي في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ​​من الدراسة ، تليها البلدان ذات الدخل المنخفض ، والتعليم ، ومتوسط ​​الخصوبة. بينما تتجه معدلات الأمراض الأيضية إلى الارتفاع ، انخفضت معدلات الوفيات بسبب ارتفاع الكوليسترول ، وفرط شحميات الدم ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض الكبد.

بعض النقاط البارزة

لم يتغير معدل الوفيات المرتبطة بالسمنة من عام 2000 إلى عام 2019 بشكل كبير ، حيث ظل أعلى نسبة من الأمراض التي تمت دراستها. كان هناك ارتفاع سنوي بنسبة 0.48٪ في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة (DALYs) ، وهو تقدير للسنوات المفقودة بسبب الوفيات المبكرة ، وهو ما يمثل 160.2 مليون سنة من العمر المفقودة.

كما ظلت معدلات الوفيات المرتبطة بالنوع الثاني من مرض السكري مستقرة ، لكنها أظهرت زيادة سنوية بنسبة 1.56٪ في المعدلات العالمية من عام 2000 إلى عام 2019. وفقد 6.6 مليون سنة من العمر (DALYs) فيما يتعلق بمرض السكري من النوع 2 ، مع زيادة سنوية بنسبة 0.77٪ من عام 2000 إلى عام 2019.

انخفضت الوفيات المرتبطة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 0.63٪ سنويًا ، ومع ذلك زادت معدلات المرض بنسبة 0.83٪ سنويًا ، مع فقدان 4.4 مليون سنة من العمر (DALYs).

يُظهر التحليل أنه في حين أن معدلات الوفيات راكدة أو متناقصة ، فإن اكتساب المرض يتجه نحو الأعلى على مستوى العالم. وخلص الباحثون في ورقتهم البحثية إلى أن "هناك حاجة إلى اهتمام عاجل لمعالجة معدلات الوفيات غير المتغيرة التي تُعزى إلى أمراض التمثيل الغذائي والتفاوتات المتأصلة بين الجنسين والإقليم الاجتماعي والاقتصادي في الوفيات".