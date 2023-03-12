شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة صحية للقلب يمكنك تناولها يوميًا لحماية الأوعية الدموية.. منها الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للطعام تأثير كبير على صحة القلب ويمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب ، يمكن أن يتأثر عدد من الخصائص التي تشكل عوامل خطر بما في ذلك ضغط الدم والدهون الثلاثية والالتهابات ومستويات الكوليسترول بالأطعمة التي تتناولها، يمكن أن يساعد إجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي اليومي في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة ، إليك بعض الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها يوميًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع " ndtv" الأطعمة الصحية للقلب التي ستعزز صحة قلبك: 1. عين الجملقد يساعد تناول القليل من عين الجمل يوميًا في تقليل الكوليسترول، قد يحمي أيضًا من التهاب الشرايين في قلبك، أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة والستيرولات النباتية والألياف كلها وفيرة في عين الجمل ، تأكد من تناول عدد قليل فقط في اليوم لأن هذه القطع الصغيرة غنية بالسعرات الحرارية.





2. زيت الزيتونهذا الزيت مصدر جيد للدهون و مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب وفيرة قد تكون الأوعية الدموية الخاصة بك محمية بواسطتها، يمكن أن يقلل زيت الزيتون من مستويات الكوليسترول عند استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة.





3. البرتقالالبرتقال يحتوي على البكتين الذي يخفض الكوليسترول، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن كوبين من العصير يوميًا يحسن صحة الأوعية الدموية كما انخفض ضغط الدم عند الرجال.





4. الحبوب الكاملةتساعد الألياف والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الحبوب الكاملة على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، من خلال اعتماد بدائل سهلة لمنتجات الحبوب المكررة ، يمكنك زيادة نسبة الحبوب الكاملة في نظام غذائي صحي للقلب.





5. البقولياتيشار إلى البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس ، يمكن أن تخفض بشكل كبير مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم ، والمعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار"كما أنها تحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف والبوليفينول المضاد للأكسدة ، وكلها مفيدة للقلب والصحة العامة.





6. الخضراوات الورقية الخضراءالخضروات الورقية ذات المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تشمل السبانخ واللفت والكرنب، إنها مصدر جيد بشكل خاص لفيتامين K ، مما يساعد على حماية الشرايين ودعم تخثر الدم الصحي، كما أنها تحتوي على الكثير من النترات الغذائية ، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم ، وتقلل من تصلب الشرايين ، وتعزز وظائف الخلايا المبطنة للأوعية الدموية.





7. الطماطمالليكوبين ، وهو صبغة نباتية تحدث بشكل طبيعي ولها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ، وفيرة في الطماطم، نظرًا لأن الضرر التأكسدي والالتهاب يمكن أن يسهما في الإصابة بأمراض القلب ، تعمل مضادات الأكسدة على مواجهة الجذور الحرة الخطرة، ارتبط نقص الليكوبين بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.