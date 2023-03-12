افضل شاي اخضر للتنحيف مجرب

بيروت - نادين محمد - يعد الشاي الأخضر واحد من المشروبات الصحية التي ارتبطت بفقدان الوزن الزائد وتفتيت الدهون، لكن ربما ما لا يعرفه الكثيرين ان هناك انواع من الشاي الاخضر وبعضها اكثر فعالية من الشاي الاخضر العادي.

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أفضل شاي أخضر للتنحيف هو شاي ماتشا، الذي تقدر فعاليته بمقدار 10 أضعاف في المساعدة على إنقاص الوزن مقارنة بالشاي الأخضر لأنه يتم معالجته بشكل مختلف.

فوائد شاي ماتشا لانقاص الوزن:

1- منخفض السعرات الحرارية

شاي ماتشا قليل السعرات الحرارية، يحتوي 1 غرام على حوالي 3 سعرات حرارية. لذلك ، حتى إذا تناولتي أكثر من 2 غرام من الشاي ، فلن يدخل جسمكِ الكثير من السعرات الحرارية. وكما تعلمي ، كلما قلت عدد السعرات الحرارية التي تستهلكيها ، قلت فرص تخزين الدهون.





2- غني بمضادات الأكسدة

يتم الحصول على شاي ماتشا من نفس نبات الشاي الأخضر، ومثل الشاي الأخضر ، يحتوي شاي ماتشا أيضًا على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة. وجد العلماء في أن محتوى في شاي ماتشا من مضادات الأكسدة هو 137 مرة أكثر من الشاي الأخضر . وذلك لأنه عند شرب الشاي ماتشا ، فإنك تستهلك الأوراق بأكملها ، على عكس معظم أنواع الشاي حيث نتخلص من الأوراق بعد تركها في الماء الساخن لبضع دقائق. تساعد مضادات الأكسدة على التخلص من السموم وزيادة المناعة وتقليل الالتهاب ، مما يساعد على منع زيادة الوزن وتسريع فقدان الوزن.





3- يعزز الأيض

إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن ، فيجب عليكِ الانتباه إلى معدل الأيض. إذا كان معدل الأيض لديك بطيئًا ، فهذا يعني أنه من الصعب التخلص من الدهون. شاي ماتشا الأخضر يعزز و يُسرع عملية الأيض من ثم يساعد على إنقاص الوزن.

4- تفتيت الدهون

حرق الدهون هو عملية كيميائية حيوية لتقسيم جزيئات الدهون الكبيرة إلى الدهون الثلاثية الأصغر ، ويجب استخدام هذه الدهون الثلاثية أو إفرازها. شاي ماتشا غني بالكاتيكين الذي يزيد من توليد الحرارة ما يمنحكِ الطاقة لممارسة الرياضة على نحو أفضل.



5- ضبط السكر في الدم

ارتفاع مستوى السكر في الدم يعرضك لخطر حساسية الأنسولين ومرض السكري. يساعد شاي ماتشا على تقليل مستويات السكر في الدم وتنظيمه لأنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية ، مما يجعلكِ ممتلئة ويحد من فرصة الإفراط في تناول الطعام.



6- يساعد في إزالة السموم

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يمكن أن تؤدي عادات الأكل ونمط الحياة السيئة إلى تراكم السموم في جسمكِ، وهو أحد أسباب زيادة الوزن. لذلك، إزالة السموم من الجسم تساعد في إنقاص الوزن بطريقة غير مباشرة. شاي ماتشا ، المليء بمضادات الأكسدة يساعد على التخلص من الجذور الحرة الضارة، ويساعد في إزالة السموم ومنع الإمساك ، وتحسين الهضم ، وتعزيز المناعة والصحة العامة.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات



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