مشروب أوراق الكاري لبطن مسطح

بيروت - نادين محمد - لدى معظم النساء حلم البطن مسطح، خاصة وان هذه المنطقة هي الاكثر عرضة لتمركز الدهون. ليس هناك شك في ان اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة تمارين رياضية مناسبة تساعد على تفتيت دهون البطن، لكن هناك مجموعة من النصائح التي تلعب دور بارز في تحقيق هدف البطن المسطح.

ينصح باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، مع اتباع النصائح التالية، بالإضافة إلى تناول مشروب أوراق الكاري، لتتضافر كل هذه الجهود وتخلصكِ من بروز البطن.

نصائح للحصول على بطن مسطح:

1- الترطيب

شرب الماء ، على الأقل ثمانية أكواب كبيرة يوميًا ، لا يبقي جسمكِ رطباً فحسب، بينما يزيل السموم من الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعدك على التخلص من الوزن خاصة دهون منطقة البطن.

شرب الكمية المناسبة من السوائل يساعد على عدم اختزان السوائل داخل الجسم، خاصة خلال فترة الحيض. اشربي الماء قبل الوجبات الرئيسية، وليس بعد ها.





2-البراز المنتظم

قد يكون هذا الأمر محرجًا بشكل كبير بالنسبة لمعظم النساء ، لكن يجب التحدث عنه عندما نتحدث عن الانتفاخ. يحتاج جسمك إلى اتباع روتين لاستخدام الحمام كل يوم. الاستسلام لعدم التبرز بانتظام سوف يجعل الدماغ يتجاهل إشارات الجسم، مع مرور الوقت، سوف تصابين بالإمساك المزمن والانتفاخ.

يمكنك ضبط روتين الصباح عن طريق شرب كوب كبير من الماء الدافئ بمجرد استيقاظكِ كل صباح.

3- البروبيوتيك



البروبيوتيك تعزز البكتيريا النافعة في المعدة مما يسهم في تحسين عمل الجهاز الهضمي، أفضل طريقة لإدراج البروبيوتيك أو البكتيريا الجيدة في نظامك الغذائي هي تناول اللبن الزبادي، و يمكنكِ أيضاً تناول المكملات الغذائية.



4- الحد من تناول السكر

جميعنا نضعف أمام الأكلات الحلوة، ولا يمكننا التخلي عن تناول الكعك والمعجنات أيضًا، لكن إذا كنتِ تبحثين عن بطن مسطح عليكِ الحد من تناول الأطعمة الغنية بالسكر، وبدلاً من ذلك تناولي السكريات الصحية مثل الشيكولاتة الداكنة.



5- زيادة فيتامين ج

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فيتامين ج يساعد على الحفاظ على السيطرة على التوتر والعديد من المشاكل الصحية. الفواكه مثل البرتقال والليمون والجرجير والفلفل الحلو والبروكلي واللفت والجريب فروت والكيوي تعد مصادر جيدة لفيتامين ج والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك. فيتامين ج أيضا يساعد على الهضم ويعمل على ضبط ضغط الدم.

بالإضافة إلى النصائح السابقة، ينصح خبراء التغذية بتناول مشروب طبيعي يساعد على تفتيت دهون البطن، مثل مشروب أوراق الكاري.

مشروب أوراق الكاري

المكونات:

7-8 أوراق الكاري الطازجة أو المجففة

الطريقة:

اغسلي أوراق الكاري جيدا.

يمكنكِ تناولها كما هي كأوراق، أو إضافتها إلى الماء المغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم تناول المشروب كل صباح على معدة فارغة.

يجب عليكِ القيام بذلك يوميا لبضعة أيام.

أوراق الكاري تقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، مما يساعدكِ على إنقاص وزنكِ بشكل طبيعي. كما أنها تساعد على الهضم - مما يجعلها العلاج الأمثل لفقدان دهون البطن.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات



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