وصفات اليانسون للتنحيف وحرق دهون الجسم

بيروت - نادين محمد - يعرف عن اليانسون بأنّه علاج فعّال للعديد من اضطّرابات الجسم، أهمّها الجهاز الهضميّ. يحتوي اليانسون على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن المهمّة لجسم الإنسان، منها فيتامين C، B3 و B9، وهي الفيتامينات الأقوى تأثيراً على إنقاص الوزن. يساعد بشكل ملحوظ على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، التخلّص من السموم والفضلات، يلعب دوراً فعّالاً في تحسين مستوى عمليّات الأيض التي من شأنها تسريع إنقاص الوزن، يعمل على تنشيط الكبد من أجل القيام بعملّية التمثيل الغذائيّ، كما يساعد في طرد السوائل المحتبسة التي تحتوي على أملاح وترسّبات.

وصفات من اليانسون للتنحيف:

-اليانسون والكمّون

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المكونات:

•ملعقتان من اليانسون.

•ملعقتان من الكمّون.

•ليمونة.

•½ ليتر من الماء.

تقطّع اللّيمونة لشرائح رفيعة، ثمّ تنقع في الماء مع اليانسون والكمّون. يترك المزيج 30 دقيقة منقوعاً ليتمّ تناول كوب صغير منه بعد كلّ وجبة لمدّة 3 أيّام.

-اليانسون واللّيمون

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المكوّنات:

•ملعقة من اليانسون.

•كوب ماء.

•ليمونة.

•ملعقة صغيرة من العسل.

يوضع الماء مع اليانسون على النار حتى يغلي لمدّة 5 دقائق، تضاف شرائح اللّيمون ويترك المزيج ليغلي لدقيقتين أخريين، ليصبح بذلك المشروب جاهزاً لتناوله مرّتين في الصباح وقبل الخلود إلى النوم بعد تحليته بالعسل.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

