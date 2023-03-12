فاكهة الراهب بديل طبيعي للسكر

بيروت - نادين محمد - هل سمعت من قبل عن فاكهة الراهب؟ هي إحدى الفواكه الغريبة عن عالمنا العربي، تنتشر في جنوب شرق آسيا، وتحديداً في الصين وتايلند. تعرف أيضاً بفاكهة بوذاMonk Fruit، وعلمياً باسم Luo Han Guo. سميت كذلك، لأن الرهبان البوذيين كانوا يقومون بزراعة أشجار هذه الفاكهة والاعتناء بها، وبقطف ثمارها الكروية الشكل والتي لا يتجاوز قطرها الـ 5 سنتمرات. تمتاز بمذاق قشرها المر، في حين أن لبها حلو المذاق، لاحتوائه على الغلوكوزيداتGlycosides، الفركتوز Fructose والغلوكوزGlucose.



بعض الدراسات التي أجريت على هذه الفاكهة بينت أن الطعم الحلو لفاكهة الراهب لا يتم الحصول عليه من الجلوكوز أو الفركتوز، أسوة بالفواكه الأخرى، بل من مادة مضادة للأكسدة، تعرف بموجروسيدسMogrosidesوالتي يتم فصلها عن عصير الفاكهة واستبعاد سكر الجلوكوز والفركتوز. وهذه المادة تمتلك مذاقاً حلواً يفوق سكر السكروز Sucrose، أي سكر المائدة بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مرة. لذا، يصنع منه سكر بعد خلطه مع مواد طبيعية أخرى، مثل الإينولين Inulinأو الإيريثريتولErythritol، للتخفيف من حده مذاقه السكري. وهذا، حدا ببعض الجهات المصنعة إلى استخدام خلاصة هذه الفاكهة لصناعة مكملات غذائية ومحليات لتستخدم كمادة سكرية وكبديل طبيعي للسكر،وعمدت بعض الشركات إلى استخدام سكر فاكهة الراهب في صناعة شراب القيقب، الشوكولا وصوص الكراميل. ليس هذا فحسب، بل اعتبر البعض أن سكر فاكهة الراهب المنافس الأقوى لأفضل المحليات الخالية من السعرات الحرارية المنتشرة في الأسواق.

وعلى الرغم من أن فاكهة الراهب غير متوفرة في كثير من الدول كفاكهة طازجة، إلا أن المحليات المصنوعة منها شائعة الاستخدام إلى حد ما، ويمكن إيجادها في الكثير من دول العالم.

خصائص وفوائد فاكهة الراهب الطازجة

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تمتاز فاكهة الراهب الطازجة بخلوها من السعرات الحرارية وتحتوي على:

• الألياف الغذائية.

• فيتامين C.

• مضادات للأكسدة والالتهابات، أهمها MogorosideV المكون الأساس لهذه الفاكهة والمسؤول عن مذاقها الحلو الذي يقوم بتثبيط الجزيئات الضارة في الجسم ويمنع حدوث تلف أو تدمير للحمض النوويDNA.

• بينت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن لفاكهة الراهب القدرة على تثبيط سرطان الدم اللوكيميا، في حين، رأت دراسة أخرى أن لها تأثيراً فعالاً في منع انتشار الأورام الجلدية.

• ذكرنا في السطور القليلة السابقة أن فاكهة الراهب خالية من السعرات الحرارية، وكذلك من الكربوهيدرات، وهي بالتالي لا تسبب زيادة في إفراز الإنسولين في الدم أو ارتفاعاً في معدلات السكر في الدم، لا بل تعمل على خفض تركيزه، ما يجعلها فاكهة مثالية لمرضى السكري.

• تحتوي فاكهة الراهبعلى مركبات تساهم في السيطرة على إنتاج الهيستامين، ما يقلل من بعض عوارض الحساسية، كالسعال والالتهاب.

• تمنع نمو وانتشار بعض الأنواع من البكتيريا في الأسنان واللثة.

• تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين أو السكتة القلبية.

أما بالنسبة للمحليات المتوفرة في الأسواق والمصنعة من فاكهة الراهب، نالت موافقة إدارة الغذاء والدواء كمحلٍّ آمن الاستخدام في عام 2010، لكن بالمقابل، لا بد من الإشارة إلى أن السكر المستخلص منهاعادة ما يتم مزجه مع أنواع أخرى من المحليات، ما يستدعي الفحص الدقيق لمصلقات المنتج المنوي شراؤه، خاصة من قبل مرضى السكري.

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