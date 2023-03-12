شكرا لقرائتكم خبر عن علامة غير مؤلمة في العين قد تكون أحد أعراض السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة الدماغية بسبب نقص تدفق الدم الكافي إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري، والحالة خطيرة ولكن يمكن علاجها إذا تم تشخيصها مبكرًا، ومع ذلك ، فإنه قد تنذر بخطر الإصابة بسكتة دماغية أكثر خطورة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". علامات للبحث عنهايمكن أن تؤدي هذه العوائق إلى تغييرات مفاجئة في الرؤية مثل الضبابية أو المناطق المظلمة أو الظلال.

علامة أخرى مهمة هي أنه عندما تحدث سكتة دماغية، فإنها تحدث دائمًا في عين واحدة فقط.

خطر فقدان البصروفقًا للبيانات ، تعود الرؤية بنسبة 80% من الوقت في حالة حدوث انسداد أقل خطورة في الشرايين الأصغر ومع ذلك ، إذا تأخر العلاج ، فقد يكون له عواقب وخيمة على الرؤية بسبب نقص تدفق الدم إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري ، وعندما ينقطع العصب البصري تمامًا عن الإمداد بالمغذيات والأكسجين، يمكن أن يتلف الأنسجة العصبية، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر. أول علامة في الصباحوفقًا لموقع جامعة بنسلفانيا، يلاحظ معظم المصابين بسكتة دماغية فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح يرتبط فقدان الرؤية هذا بعدم وجود ألم بالنسبة لنوع فقدان البصر ، يوضح الموقع أن بعض الأشخاص يلاحظون منطقة مظلمة أو ظلًا في رؤيتهم يؤثر على النصف العلوي أو السفلي من مجالهم البصري.

تشمل الأعراض الأخرى فقدان التباين البصري بالإضافة إلى حساسية الضوء.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟ إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض

يجب أن تدخل الألياف العصبية التي تنتقل إلى الدماغ ونزولاً إلى العصب البصري العين من خلال ثقب أو فتحة تُعرف بالثقبة البصرية إذا كانت ثقبة الشخص أصغر من المتوسط ، فقد يتسبب ذلك في ازدحام الأعصاب البصرية.

التشخيص السريع للشفاء الناجح

يجب على الأشخاص الذين يصابون بفقدان مفاجئ في الرؤية مراجعة الطبيب على وجه السرعة، من الناحية المثالية ، يجب تشخيص السكتة الدماغية في غضون أربع ساعات لإخراج الجلطة عن طريق تدليك العين.