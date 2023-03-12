شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يزيد جهاز المناعة فى الدماغ من تفاقم الصرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط علماء الأحياء بجامعة أيوا بشكل قاطع جهاز المناعة في الدماغ بالصرع، وفي دراسة جديدة وضع الباحثون سلسلة من الأحداث التي يمكن أن تسبب النوبات وهي أكثر مظاهر الصرع شيوعًا، ويبدأ التسلسل عندما يتسبب الإجهاد التأكسدي في الجسم في تفاعل جهاز المناعة في الدماغ.

وهذا التنشيط من قبل الخلايا المناعية المقيمة في الدماغ (تسمى الدبقية) يؤدي إلى نوبات أكثر شدة، والنتائج مهمة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إثبات ارتباط جهاز المناعة بالصرع تجريبيًا. يجب أن ينتج عن هذا التقدم اختبارات أكثر دقة وأدوية أكثر فعالية لعلاج الحالة، ونشر هذا في موقع "medicalxpress".

ويقول الدكتور جون ماناك، الأستاذ في قسم علم الأحياء وقسم الأسرة الثابتة لطب الأطفال في أيوا، والمؤلف المقابل للدراسة: "لقد قدمنا ​​دليلًا جينيًا على أن كلاً من الإجهاد التأكسدي وتنشيط الجهاز المناعي للدماغ يزيدان الصرع سوءًا وهذا مهم للغاية لأن بياناتنا تشير إلى أنه يمكننا الآن إعادة استخدام مركبات مضادة للالتهابات جيدة التحمل وكذلك ربما مضادات الأكسدة للمساعدة في السيطرة على تطور الصرع".

ويصيب الصرع 3.4 مليون شخص - الغالبية العظمى من البالغين - في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتم تشخيص ما يقرب من 5 ملايين شخص بالصرع في جميع أنحاء العالم كل عام.

توصل الباحثون إلى العلاقة بين الدماغ والصرع في تجارب باستخدام ذباب الفاكهة، وأحد أسباب اختيارهم للحشرات هو أن ذبابة الفاكهة والبشر يتشاركون في جين أسلاف مشترك، يسمى الوخز، والذي يؤدي إلى حدوث نوبات عند تحوره. تم تحديد تورط الجين الوخز في نوبات الصرع من قبل ، من بين آخرين ، أليكس باسوك ، طبيب أعصاب الأطفال ورئيس قسم Stead Family لطب الأطفال في ولاية أيوا، الذي نشر النتائج في عام 2008 وهو مؤلف مشارك في هذه الدراسة.

واختار فريق ماناك أيضًا ذباب الفاكهة لإجراء تجاربهم لأن الذباب ، على عكس البشر والفقاريات الأخرى ، لديه آلية استجابة بدائية واحدة للمرض ، تسمى الجهاز المناعي الفطري ، والتي تستخدمها الخلايا الدبقية في الدماغ. تمتلك الفقاريات أيضًا جهازًا مناعيًا فطريًا ، ولكن يتم استكماله بجهاز مناعي تكيفي يتضمن جيشًا من الخلايا المناعية مع "ذكريات" مخزنة عن مسببات الأمراض الغازية في الماضي. يعني الجهاز المناعي الفطري الوحيد لذبابة الفاكهة أن الباحثين يمكن أن يركزوا حصريًا على الجهاز المناعي الفطري في الدماغ - اتصال الصرع.

حدد الباحثون جميع الجينات التي تم التعبير عنها في أدمغة الذباب مع النوبات (الناجمة عن الجين الوخز الطافر) مقارنة مع تلك التي لم تحدث نوبات، و حددوا فئتين من الجينات المنتظمة المرتبطة بالنوبات المرضية جينات الاستجابة المناعية وتلك المتورطة في تخفيف الإجهاد التأكسدي.

في تجارب أخرى مع ذباب الفاكهة ، أوقف الباحثون الجهاز المناعي الفطري في الدماغ الدبقي. أدى هذا الإجراء إلى تقليل موت الخلايا العصبية ، والذي بدوره أدى إلى قمع النوبات.

في مجموعة أخرى من التجارب على الذباب ، اختبر الباحثون رابط الإجهاد التأكسدي عن طريق التعبير عن جين SOD1 في الدماغ ، المعروف بتطهير الخلايا من أنواع الأكسجين التفاعلية التي يسببها الإجهاد التأكسدي. عندما تم تنشيط هذا الجين في أدمغة ذبابة الفاكهة ، تم تخفيض استجابة الجهاز المناعي الفطري للذباب ، وتم تقليل النوبات.

"في ضربة واحدة ، حددنا مسارًا يبدأ في زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تنشيط الجهاز المناعي الفطري ، مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية ، والذي بدوره يؤدي إلى تفاقم النوبات" ، كما يقول ماناك ، الذي يدعو الدراسة أحد المعالم البارزة في حياته المهنية التي استمرت 40 عامًا تقريبًا كعالم أحياء. "وعندما أقول تفاقم النوبات ، أعني الصرع التدريجي ، وهو الصرع الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت."

تشير النتائج إلى أنه يمكن استخدام الذباب للاختبار المباشر للعقاقير المضادة للالتهابات أو مضادات الأكسدة التي ستكون أكثر فعالية في علاج نوبات الصرع. حتى الآن ، لم يكن لدى الأطباء سوى أدلة محدودة على أن عددًا صغيرًا من الأدوية المضادة للالتهابات أو مضادات الأكسدة لها خصائص قمع النوبات في بعض السياقات ، ولكن لا يوجد دليل مباشر يربط الإجهاد التأكسدي وتنشيط الجهاز المناعي الفطري بالصرع. علاوة على ذلك ، فإن ما يقرب من ثلث مرضى الصرع لا يستجيبون جيدًا للعلاجات المتاحة حاليًا ، وثلثي المرضى لديهم آثار جانبية ضارة للأدوية ، وفقًا لمؤلفي الدراسة.

يوضح ماناك: "ليس كل مركب مضاد للالتهابات أو مضاد للأكسدة سيعالج الصرع بشكل فعال". "لدينا الآن نموذج مثالي مع ذبابنا لفحص عدد كبير من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يمكننا بعد ذلك رفع أي عقاقير واعدة إلى نماذج الفئران ، ومن ثم التجارب البشرية المحتملة.