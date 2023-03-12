شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وعلاج متلازمة تشارلز بونيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعاني أكثر من مليون شخص في المملكة المتحدة من حالة طبية تسمى متلازمة تشارلز بونيه (CBS)، ووفقًا لبحث جديد أجرته مؤسسة خيرية تدعى Esme's Umbrella فإن واحدًا من كل خمسة أشخاص في المملكة المتحدة - أي مليون شخص على الأقل - يعيشون حاليًا مع هذه الحالة.

ما متلازمة تشارلز بونيت؟وفقًا لخدمة الصحة الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة، تعد متلازمة تشارلز بونيه حالة طبية حيث ترى أشياء غير حقيقية (الهلوسة) ويمكن أن تحدث إذا فقدت الكثير من بصرك. ما العرض الرئيسي لمتلازمة تشارلز بونيت؟ ويتمثل العرض الرئيسي لـ CBS في الهلوسة ويرتبط بحالات العين مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر أو إعتام عدسة العين، ويمكن أن يكون للهلوسة أنماط مثل الأشكال أو الخطوط أو أن تكون أشياء وأماكن وحيوانات وأشخاصًا، يمكن أن يكون أبيض وأسود أو ملون ويمكن رؤيته فجأة، وفقًا لـ NHS، يمكن أن تستمر الهلوسة لبضع دقائق أو عدة ساعات، ومع ذلك، يمكنك فقط رؤيتها ولكن لا يمكنك سماع أو شم أو الشعور بأي شيء.

ويحدث هذا عادة عندما يكون فقدان البصر 60% أو أكثر، إنه يوقف الرسائل المنتظمة من العين إلى الدماغ، ما يجعل الناس يرون أشياء غير حقيقية.