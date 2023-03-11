شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات موجة الدماغ واختبار السمع تساعد فى تشخيص التوحد المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن بيانات الموجة الدماغية التي يتم جمعها أثناء اختبار السمع الذي يُعطى بشكل روتيني لحديثي الولادة يمكن أن تساعد الأطباء في اكتشاف اضطرابات النمو العصبي مثل التوحد في الطفولة المبكرة، ونشر هذا في موقع "medicalxpress".

ووجد الباحثون أن الأطفال حديثي الولادة الذين تم تشخيصهم لاحقًا باضطراب طيف التوحد قد تحدثوا عن تأخيرات واضحة في استجابات جذع الدماغ للأصوات، وفي المتوسط​​، كان لدى هؤلاء الأطفال تأخر 1.76 مللي ثانية - في نظام يعمل بمقياس زمني ميكروثاني - مقارنة بالمواليد الجدد الذين تطوروا بشكل عصبي.



وقد يواجه هؤلاء الأطفال حديثي الولادة صعوبة في دمج الصوت مع التدفقات الحسية الأخرى مثل الرؤية والحركة والألم بسبب محدودية الوصول إلى تردد الصوت. علاوة على ذلك ، قد يجدون صعوبة في التواصل الاجتماعي وتعلم اللغات.

يقترح البحث، الذي نشرته بقيادة أستاذة علم النفس في جامعة روتجرز إليزابيث توريس، نهجًا محتملاً لتطوير أداة فحص عالمية لاضطرابات النمو العصبي مع طرق جديدة للعلاجات الشخصية المستهدفة.

وقال توريس، وهو أيضًا مدير مركز نيو جيرسي للتوحد المتميز: "بقليل من الجهد والتكلفة ، يمكننا بناء اختبار فحص شامل للقضاء على التفاوتات في النمو العصبي للرضع وإنشاء مقاييس معيارية لمثل هذه العملية الديناميكية ". "سيعطينا هذا القدرة على قياس الانحرافات الفردية عن هذه النطاقات العصبية النمطية، في أقرب وقت ممكن، عندما يتغير الجهاز العصبي بسرعة ويتكيف مع بيئته ، وتتشكل دوائر الدماغ والجسم."

في هذه الدراسة ، فحص الباحثون التقلبات في أشكال الموجة - والتي غالبًا ما يتم تجاهلها عبر التكرار - التي سجلها اختبار استجابة جذع الدماغ السمعي (ABR) الذي يقيم السمع. في هذا الاختبار ، يقوم الأطباء بتشغيل نقرات على الأطفال النائمين ، الذين يتم تسجيل استجابة دماغهم باستخدام أقطاب كهربائية ناعمة.

"عند الولادة ، يكون جذع الدماغ ضروريًا بالفعل لوظائف البقاء على قيد الحياة مثل التنفس والبلع والإفراز ، ولكنه يعمل أيضًا كقناة إلى القشرة المخية الحديثة ، والمناطق تحت القشرية ، والمخيخ والحبل الشوكي ، حيث يؤدي التحكم الناشئ وتنسيق الإجراءات إلى ظهور العوامل الأساسية قال توريس: "اللبنات الأساسية للسلوكيات الاجتماعية". "نتيجة للدونة الشديدة لدماغ الرضيع ، كلما كان التدخل العلاجي مبكراً ، كان العلاج أكثر فعالية."

قد تفسر النتائج الاختلافات في اكتساب اللغة والمعالجة الحسية والتحكم الحركي ، وكلها عوامل أساسية للتفاعلات الاجتماعية والتواصل مع نمو الطفل ونضجه. كما يفسر سبب وجود ضوضاء زائدة لدى الأطفال الصغار المصابين بالتوحد في حركاتهم ، مع تكرار الأفعال ، أو "التثبيط" ، والاستجابات غير المتوقعة للمثيرات الحسية المختلفة.

في التجربة ، قام الفريق أولاً بتوحيد أشكال الموجة لإزالة الاختلافات التشريحية ، مثل محيط الرأس ، كمصدر للتغير. ثم قارنوا أشكال الموجات من الأطفال الذين تم تشخيصهم لاحقًا باضطراب طيف التوحد مع عدد مماثل من الأطفال الذين لم يكونوا كذلك.

أظهر الأطفال الذين سيستمرون في الحصول على تشخيص اضطراب طيف التوحد استجابات متأخرة باستمرار للنقرات وانخفاض الوصول إلى الترددات الصوتية.

قال توريس، الذي يقود مختبر التكامل الحسي الحركي ومركز نيو جيرسي للتوحد المتميز ، إنه بحلول الوقت الذي يتلقى فيه المصابون بالتوحد تشخيصهم في الولايات المتحدة وحتى في الخارج، طورت أنظمتهم العصبية آليات تأقلم تعويضية ودوائر مختلفة عن الأطفال الذين يعانون من النمط العصبي.

يمكن للباحثين اكتشاف هذه الاختلافات في وقت مبكر بما يكفي لدعم النظام لمعالجة الإشارات الحسية ضمن النطاقات والمقاييس الزمنية التي ستتزامن مع تلك الخاصة بالأفراد ذوي النمط العصبي ، وبالتالي تمكين معالجة المعلومات والتواصل بين نظامين.

قال توريس: "تظهر الأبحاث أن ما يسمى بـ" السلوكيات الطقسية المتكررة "هي تكيف لنظام يعمل على أجهزة مختلفة ومع ذلك ، يحاول التواصل معنا". "نتائجنا تدعونا لإعادة التفكير في ماهية التوحد حقًا."