هل يؤثر ضعف التحكم بنسبة السكر فى الدم على قدرة الجسم لفقدان الحرارة أثناء التمرين؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يرتبط ضعف التحكم بنسبة السكر في الدم بارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة معدل ضربات القلب للرجال النشطين بدنيًا المصابين بداء السكري من النوع 2.

فوجد البحث المنشور في مجلة Experimental Physiology أنه على الرغم من أن الهيموجلوبين وهو علامة شائعة للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، لم يكن مرتبطًا بالاختلافات في كمية الحرارة المفقودة من الجسم، إلا أن معدل ضربات القلب ارتفع بمقدار ست ضربات، وفي الدقيقة الواحدة وزادت درجة حرارة الجسم الأساسية بمقدار 0.2 درجة مئوية مع كل ارتفاع نقطة مئوية في الهيموجلوبين من 5.1٪ إلى 9.1٪ لدى الرجال المصابين بداء السكري من النوع 2 أثناء ركوب الدراجات في غرفة ساخنة.

فيمكن أن يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 قدرة منخفضة على فقدان الحرارة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بإصابة مرتبطة بالحرارة أثناء الإجهاد الحراري . ومع ذلك ، فإن سبب انخفاض القدرة على تبديد الحرارة غير مفهوم جيدًا، و أصبحت هذه المشكلة الصحية أكثر أهمية حيث تعاني البلدان في جميع أنحاء العالم من درجات حرارة متطرفة متكررة ودائمة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة في الصيف ، مثل موجات الحرارة العالمية في عام 2022.

وسعى باحثون من جامعة أوتاوا بكندا لتحديد ما إذا كان التحكم في نسبة السكر في الدم يؤثر على قدرة الجسم في فقدان الحرارة أثناء ممارسة الرياضة في الحرارة. على الرغم من أن التحكم الأسوأ في نسبة السكر في الدم لا يبدو أنه يضعف فقدان حرارة الجسم بالكامل ، إلا أن الارتباط بين ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مزمن (المفهرس عن طريق الهيموجلوبين مع ارتفاع درجات حرارة الجسم الأساسية ومعدل ضربات القلب يمكن أن يشير إلى دوره في التنظيم الحراري.

والأهم من ذلك، لا يبدو أن هذا التأثير مرتبط باللياقة البدنية للمشاركين، وتشير النتائج إلى أنه من بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، يمكن أن يؤدي ضعف التحكم في نسبة السكر بالدم إلى زيادة خطر الوصول إلى درجات حرارة الجسم الأساسية العالية بشكل خطير وزيادة الضغط على القلب أثناء النشاط البدني في الحرارة، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذا الارتباط وفهم سبب ملاحظة هذه العيوب حتى عندما لا يتم اختراق فقدان الحرارة.

وقال الدكتور جلين كيني، من جامعة أوتاوا في كندا ، أنه أظهرت الأبحاث السابقة أن الشيخوخة مرتبطة بتدهور قدرة الجسم على تبديد الحرارة، وهو أمر أكثر وضوحًا لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2.

ومع ذلك، فقد بقيت من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يؤدي التحكم في سكر الدم على المدى الطويل إلى حدوث هذه الاستجابة، ومن خلال فحص التبادل الحراري لكامل الجسم باستخدام مسعر الهواء الفريد من نوعه لكامل الجسم (جهاز يوفر قياسًا دقيقًا للحرارة التي تبددها جسم الإنسان)، تمكنا من اكتساب فهم أفضل للعلاقة بين التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل وقدرة الجسم الفسيولوجية على تبديد الحرارة لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2.

ويوصى عمومًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإدارة وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية وموجات الحرارة المستمرة تجعل من الصعب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 التعامل مع المرض لأن الإرشادات الصحية الحالية تنصح بتجنب ممارسة الرياضة في الطقس الحار، فالأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد المرتبط بالحرارة، والتي تزداد مخاطرها مع تقدم العمر.

راقب الباحثون السيطرة على نسبة السكر في الدم عن طريق قياس نسبة الهيموجلوبين السكري في الدم . هذا هو الهيموغلوبين (جزيء بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين) مع جزيئات السكر المرتبطة به ويعكس آخر 3 أشهر تقريبًا من التحكم في نسبة السكر في الدم، مستوى الهيموجلوبين الصحي الطبيعي هو 4-6٪ ، بينما المستوى الجيد للفرد المصاب بداء السكري هو 7٪.

قامت مجموعة من 26 رجلاً نشيطًا بدنيًا تتراوح أعمارهم بين 43 و 73 عامًا ، تم تشخيص إصابتهم بالسكري من النوع 2 لمدة 5 سنوات أو أكثر، بإجراء اختبار الإجهاد الحراري ، والذي تضمن ركوب الدراجات في المسعر المحدد على 40 درجة مئوية. بعد 30 دقيقة من الجلوس في وضع الراحة ، أكملوا ثلاث جولات من ركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة، مع فترة راحة لمدة 15 دقيقة بين كل نوبة ، في شدة التمرينات الخفيفة والمتوسطة والقوية. تم تحديد الشدة بناءً على معدل ثابت لإنتاج الحرارة الأيضية بالنسبة لحجم الجسم ، بحيث يتم إعطاء كل مشارك نفس الحمل الحراري (وبالتالي كمية الحرارة) ليخسرها.

يحذر الباحثون من أن النتائج تستند إلى مجموعة من الذكور فقط من الأفراد النشطين بدنيًا (على الأقل 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع). قد لا يمثل هذا أكثر الأشخاص عرضة للحرارة بين المصابين بداء السكري من النوع 2. هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لفهم التغييرات في قدرة الجسم الفسيولوجية على تبديد الحرارة عندما يمارس الأفراد المستقرون والأكثر ضعفًا في الحرارة.