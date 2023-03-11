طبيبة تغذية تكشف فوائد التمر الصحية المذهلة

عرجون النخل هو الجزء الحامل لنبات التمر، أي أنه الساق أو غصن النخلة المتواجدة أسفل أوراقها، يزداد تقوّساً مع نضج البلح ومرور الوقت.

حول فوائده الصحية للجسم تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج إلى أنه "يعالج فقر الدم لأنه يحتوي على الحديد، يعزّز زيادة واكتساب الوزن بشكل صحي، فيه نسبة كبيرة من البروتينات، حيث يعتبر مصدراً غنياً بالبروتين، أحد فواتح الشهية الصحية، مليء بالعديد من العناصر المفيدة للجسم والصحة، له دور في تسهيل عملية الهضم، ويعمل على خفض ضغط الدم كما يقلّل معدل الكولسترول فيه". وتتابع الطبيبة متحدثة عن فوائد العرجون في الموضوع الآتي:

فوائد العرجون لصحة العظام والعضلات

يقدّم العرجون عدداً من الفوائد الصحية للعظام والعضلات نذكر منها:

-تقوية العضلات وتنشيطها خاصة لممارسات رياضة بناء الأجسام.

-الحفاظ على صحة العظام ومنع الأمراض المرتبطة بها مثل هشاشة العظام.

-مساهمة العرجون في توازن السوائل بالجسم وتنظيم عمل العضلات، نظراً لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم.

فوائد العرجون للصحة الجلدية

-تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما قد يعزّز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

-ترميم الجلد وتعزيز مرونته، وتأخير التجاعيد التي تظهر على البشرة، ومحاربة علامات التقدّم في السن، ومحاربة مشاكل الجلد الأخرى مثل الحكّة، أو الطفح الجلدي.

فوائد العرجون والعناصر الغذائية

-يساهم العرجون في زيادة الطاقة والحيوية، لما يحتويه من نسبة سكريات تقدم لكِ سعرات حرارية عالية تبقيكِ نشيطة وحيوية طوال اليوم.

-يوفر العرجون المصادر الغذائية الرئيسة لجسم الإنسان مثل الزنك، البوتاسيوم، الصوديوم، الحديد والمنغنيز، فهو يُعدّ من أغنى الأغذية بالأملاح المعدنية الهامة لصحة الجسم.

-يساهم في تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات، بفضل احتوائه على المغنيسيوم.

-يساعد في تعزيز عمليات بناء الخلايا والأنسجة، حيث يحتوي العرجون على فيتامين B6، فيتامين B3، فيتامين A وفيتامين H.

تعرّفي إلى أهم فوائد العرجون الصحية المنوعة

-تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال الحماية من مشكلة الإمساك، نظراً لمحتواه العالي من الألياف الغذائية التي تليّن الأمعاء.

-التقليل من تطوّر سرطان القولون والمستقيم، وتعزيز صحة القولون بشكل عام.

-تنظيم ضغط الدم.

-تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتنظيم مستويات الكولسترول ومقاومة الإجهاد التأكسدي، مما يحميكِ من الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة وأمراض القلب.

-الحفاظ على الدماغ من خلال حماية حجيرات الدماغ وتنشيط وظائفها، مما يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

-يقي من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

-نسبة البروتين في العرجون تصل لما يقارب 50% منه، مما يجعله مفيداً في تقوية وبناء العضلات.

-يساهم في التخفيف من أمراض الكبد.

-يحتوي على فيتامين D الذي يقوّي المناعة في الجسم.

-يساهم في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي.

-مفيد لمرضى السكر لأنه يقلل من نسبة السكر في الدم.

- له دور في العلاج من التهابات المفاصل.

-يحمي من الإصابة بفقر الدم، لأنه غني بحمض الفوليك.

-يعمل على محاربة الجراثيم في الجسم.

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