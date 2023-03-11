هل تناول الأحماض الدهنية يتسبب فى تفاقم الربو؟ اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - الربو هو مرض التهابي مزمن يصيب الشعب الهوائية ويمكن عكسه في بعض الحالات، وعادة ما يظهر مع السعال وصعوبة التنفس والصفير، وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يمكنهم التحكم بنجاح في الربو باستخدام الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، إلا أن حوالي 10٪ من المرضى يقاومون العلاج، وأشارت الأدلة الحديثة إلى وجود صلة بين الإفراط في تناول الأحماض الدهنية وتفاقم الربو، لكن تفاصيل العلاقة ظلت بعيدة المنال.

وفي دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، سلطت مجموعة بحثية من جامعة تسوكوبا الضوء على فجوة المعرفة هذه، وركزت المجموعة على وظيفة إنزيم يسمىELOVL6، وهو المسئول عن التخليق الحيوي للأحماض الدهنية طويلة السلسلة في البشر.

وتم ربط الخلل الوظيفي في ELOVL6 بالعديد من الحالات المتعلقة بالمناعة، وبالتالي افترضت المجموعة وجود صلة بين ELOVL6 والربو.

ويوضح المؤلف الكبير يوكو موريشيما، أنه تم ربط الوظيفة غير الصحيحة لـ ELOVL6 بأمراض مثل التهاب الجلد التأتبي، الذي يشبه الربو؛ وكلاهما مرتبط بالالتهاب المناعي بوساطة الاستجابة، وللتحقيق في دور ELOVL6 في الربو، وأنشأنا نموذجًا لفأر مصاب بالربو كان يفتقر إلى إنزيم ELOVL6 وفحصنا خصائص الأحماض الدهنية واستجابة المسالك الهوائية للفأر لمسببات الحساسية، وقيمت المجموعة أيضًا مستويات ELOVL6 في المسالك الهوائية لمرضى الربو الحاد.

وأكدت البيانات أن التعبير عن ELOVL6 ينخفض ​​في المرضى الذين يعانون من الربو الحاد، أي المرضى الذين لم يتم السيطرة على الربو على الرغم من العلاج المكثف، ومن المثير للاهتمام، أنه لم يكن هناك فرق كبير في مؤشر كتلة الجسم للمرضى بالمقارنة مع الضوابط غير الربوية، والتي تتفق مع بيانات المجموعات في نموذج الفئران التي أظهرت أن حذف ELOVL6 أثر على تكوين الأحماض الدهنية في رئتي الفأر ولكنه لم يسهم في زيادة الوزن، وعلاوة على ذلك فإن الفئران التي تفتقر إلى ELOVL6 قد عززت التهاب مجرى الهواء، بالإضافة إلى زيادة تضخم الخلايا الكأسية واستجابة مجرى الهواء استجابة لمسببات الحساسية.

وكشفت الدراسة عن أن حذف ELOVL6 زاد من كميات فئة من الدهون تسمى سيراميد في المسالك الهوائية للفئران وأدى أيضًا إلى زيادة مستويات مستقلب السيراميد المسمى S1.

ومن المعروف أن S1P قد يكون مرتبطًا بالالتهاب التحسسي، لذلك تساءلنا عن تأثير تثبيط تركيبه على نموذج الفأر الذي يعاني من نقص ELOVL6، وبشكل مثير للدهشة، وجدنا أن التثبيط الذي يسببه الدواء لتخليق السيراميد و S1Pيقلل ليس فقط التهاب مجرى الهواء في نموذجنا ولكنه يقلل أيضًا من هجرة الخلايا المناعية خارج العقد الليمفاوية وإنتاج السيتوكين.

وكشفت هذه النتائج جزئيًا عن آلية مقاومة الربو للعلاج، ما يدل على أن تكوين الدهون أمر محوري في الاستجابة الالتهابية، الأهم من ذلك، قدمت الدراسة إثباتًا لمفهوم طريقة علاج جديدة للربو المتمرد عن طريق تعديل تركيبة الدهون، ووضع الأساس للدراسات المستقبلية.