بيروت - نادين محمد -

واحدة من الوصفات التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة للتنحيف، هي مزيج النسكافيه والليمون. عدد ضخم من الحسابات على منصة تيك توك أبدوا احتفاءً بالوصفة، بل ووصفوها بالسحرية، ما ساهم في رواجها لدرجة تستحق التجربة.

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نسكافيه وليمون للتنحيف

الفكرة وراء هذا الاتجاه بسيطة للغاية، اعصري بعض الليمون في قهوتك للمساعدة في حرق الدهون، وبالتالي تسريع رحلة إنقاص الوزن. ينشر الكثير من مستخدمي تيك توك مقاطع فيديو لأنفسهم يجربون هذه الطريقة، وكان بعضهم صريحًا تمامًا في قولهم إن المذاق لاذع للغاية.

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وحسب أخصائية التغذية الأمريكية، سمانتا كاسيتي، في حديث أجرته مع موقع “توداي” فإنه لا يوجد دليل علمي على فعالية هذا المزيج، بل وترى في الأمر ضررا، يتعلق بإجبار نفسك على تناول مزيج له مذاق لاذع، لا يحفز على اتباع الحمية بينما قد يصيبك بالملل، من ثم تفقد رغبتك في الاستمرار، ونصحت بـأنه لا ينبغي أن يكون تناول الطعام لفقدان الوزن يقوم على التقييد والإجبار لأن هذه علامة على أنك لا تبني عادات مستدامة كما تشير أيضًا إلى أنك إعلاء أولوية فقدان الوزن على الصحة فكرة لا ينصح بها.

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نسكافيه وليمون للتنحيف

علاوة على ذلك، حذرت أخصائية التغذية من أن هذه الأنواع من التحديات على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تثير أولئك الذين يعانون من اضطراب الأكل.

مقاطع الفيديو الخاصة بالتنحيف ضارة وخطيرة، تم إبتكارها بواسطة أشخاص ليس لديهم مؤهلات ، إذا كان شخص ما يتطلع إلى إنقاص الوزن عليه أن يذهب إلى متخصص.

أوضحت “كاسيتي” أن فقدان الوزن عملية معقدة تتضمن سلسلة من السلوكيات الصحية ، بما في ذلك الأكل الصحي والنوم والنشاط والحد من الإجهاد، كذلك، العوامل الوراثية والهرمونات وعوامل أخرى متورطة أيضًا بزيادة الوزن.وأضافت، "الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أنه لا يوجد حل سريع".

ماء الليمون

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ماء الليمون

الأفضل من مزيج القهوة والليمون، هو إضافة شريحة ليمون إلى الماء النقي. لأن إضافة الليمون إلى الماء يجعل مذاقه أفضل، لذلك يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا. كما أن شرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يعزز الشبع، لذلك قد تميل إلى تناول كميات أقل من الطعام.



إضافة كوب من الماء مزود بشرائح الليمون إلى روتينك قبل الوجبات لن يمكن ان يحقق فرق واضح في الوزن، لكن لا يوجد شيء سحري بينما ثمة عوامل تتحد لتحقق نتيجة واضحة.