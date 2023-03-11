بشرى تكشف الفرصة مواتية أمام المرأة العربية لإظهار موهبتها

أكدت الفنانة بشرى أن الفرصة اليوم أصبحت مواتية أمام المرأة العربية؛ لإظهار موهبتها وقدرتها والإدلاء برأيها، بعد فترة من الغياب عن المشهد الاجتماعي.وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة قناة «TEN» على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة؛ أنَّ السينما المصرية تحتاج إلى تناول موضوعات قضايا المرأة بمختلف الفئات العمرية بشكل أفضل قياسًا بالوضع الحالي، معربة عن استيائها إزاء تجاهل قصص لسيدات وأمهات ورائدات مجتمع لا يُسلَّط الضوء على دورهن.

وهنأت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على تكريمها عن مجمل أعمالها التي تناولت خلالها قضايا المرأة، على هامش المهرجان، قائلة: «نبيلة عبيد طاقة حب وحنية كبيرة، وصاحبة فضل عليَّ، ونجمة لا تُعوض»، مشيرة إلى تقديمها أفلاماً وأعمالاً عديدة ومتنوعة للسينما والدراما المصرية.

بشرى متفرغة لمجال الغناء

وأشارت إلى تركيزها خلال الفترة الحالية على الاهتمام بمجال الغناء وإقامة الحفلات، إلى جانب التخطيط للعودة مرة أخرى إلى المسرح الاستعراضي.

وانتهت مساء الجمعة فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أُقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 من مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وفي ختام الفعاليات، أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى المختلفة على صناعة الأفلام.

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