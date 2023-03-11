شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تمنعك من إنقاص الوزن في سن الأربعين.. أبرزها اللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع مرور كل عام ، يبدو أن اكتساب الوزن يصبح أسهل بكثير، ومع تقدمك في العمر ، تعاني من بطء عملية التمثيل الغذائي ، إلى جانب تغيير في تكوين الجسم ومستويات الهرمونات، كما أن مخزونك من الكتلة العضلية الهزيلة ينخفض بشكل طبيعي أيضًا ، وتراكم كتلة دهنية أكثر، يعد التغيير والتبديل في نظامك الغذائي وعادات اللياقة أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد ، وإليك أربعة أطعمة تمنعك من فقدان الوزن في الأربعينيات من العمر، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





1 الأطعمة فائقة المعالجةيبدأ الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في الحصول على عملية تمثيل غذائى أبطأ، من الضروري أن تكون على دراية بالأطعمة التي تتناولها وعدم تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة، يمكن للأطعمة التي يتم معالجتها بشكل كبير أن تعرقل جهودك في إنقاص الوزن تمامًا ، قد تكون عوامل مساهمة في الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري.

وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية ، تشتمل الأطعمة فائقة المعالجة على البسكويت ورقائق البطاطس والوجبات السريعة والوجبات السريعة والمزيد.



2 الأطعمة قليلة الألياف 2 الأطعمة قليلة الألياف

تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف الأفراد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول من الوقت. تعمل الأطعمة المحملة بالألياف على جعل حركات الأمعاء طبيعية ، وتساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول، وهذا أمر ضروري لشخص يزيد عمره عن 40 عامًا يحاول الخسارة الوزن .





3 اللحوم المصنعةاللحوم المعالجة هي التالية على الأطعمة التي يجب عليك الابتعاد عنها، إنها مليئة بالدهون المشبعة ويجب تناولها باعتدال ، لا تحتوي اللحوم المصنعة فقط على ما يزيد عن التوصيات اليومية من الدهون المشبعة ، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا في الجسم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، بعض البدائل الصحية قد تكون صدور الدجاج أو الديك الرومي (اللحوم الخالية من الدهون). 4 عصائر الفاكهةقد تكون عصائر الفاكهة صحية ، لكنها تحتوي على الكثير من السكر، عصائر الفاكهة تمر بعملية معالجة تزيل الألياف، فغياب الألياف ووجود السكر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.