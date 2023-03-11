بيروت - نادين محمد - يتكون جسم الإنسان من حوالي 60 في المائة من الماء. يلعب الماء دورًا حيويًا في القيام بوظائف جسدية مهمة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم، ومساعدة عقلك على أداء وظيفته وطرد الفضلات من الجسم.

ومع ذلك، عندما يتراكم الماء الزائد في جسمك، يمكن أن يسبب الانتفاخ، وخاصة في البطن والساقين والذراعين، والمعروف أيضًا باسم احتباس السوائل أو الوذمة.

يحدث احتباس الماء عندما يفشل الجسم في التخلص من الماء الزائد من أنسجة الجسم بسبب تناول كميات كبيرة من الملح.

أما عن الأسباب الأخرى فهي احتباس السوائل في الجسم، ويعد أبرزها العوامل الهرمونية، وسوء التغذية، والأدوية، وقلة الحركة.

علاج احتباس السوائل في الجسم بالأعشاب



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يتسبب احتباس الماء في ظهور أعراض مثل التورم، وتيبس المفاصل وزيادة الوزن وآلام أجزاء الجسم المصابة، وتغيرات في لون الجلد وانتفاخ الجلد.

على الرغم من أن احتباس الماء غالبًا ما يكون مؤقتًا، ويمكن علاجه بسهولة، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون مؤشرًا على حالة طبية خطيرة مثل أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.

إذا كنت تعانين من احتباس الماء الشديد الذي يستمر لأكثر من أسبوع فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور. في الحالات التي يكون فيها التورم خفيفًا، يمكنك تجربة بعض الأعشاب لتقليل احتباس الماء بسرعة وبشكل طبيعي.

1. علاج احتباس السوائل في الجسم بالشاي الأخضر

يعد الشاي الاخضرء من أشهر الأعشاب للتعامل مع احتباس السوائل، فهي تحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد، والتي تساعد على تخلص الجسم من السموم من الجسم ولها تأثير قوي مدر للبول.

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2. شاي الهندباء

الهندباء هي عشب يستخدم في الطب البديل لعلاج احتباس الماء، وذلك لأنها تعد عشبة مدرة طبيعية للبول، وتستخدم الهندباء بشكل رئيسي للتخلص من سموم الكلى.

أظهرت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا ثلاث جرعات من مستخلص أوراق الهندباء على مدار 24 ساعة زادوا من إنتاج البول.

كما تتميز الهندباء بخصائصه المزيلة للاحتقان لأنها على عكس الأعشاب الأخرى لا تؤثر على مستويات البوتاسيوم في الجسم.

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3. جذور نبات القراص

نبات القراص هو نبات بري يستخدم تقليديًا لعلاج الوذمة والتخلص من السموم من الدم. يساعد على تقليل الالتهاب عن طريق تقليل إنتاج الجزيئات المسببة للالتهابات، وبالتالي تقليل التورم واحتباس السوائل.

4. البَقدونس

البقدونس يمكن أن يخفف التورم على الفور. يحتوي على مركبات الفلافونويد والمواد المغذية الأخرى التي تقلل من التهاب الجلد ولها خصائص مدرة للبول.

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5. العرعر

يُعرف العرعر بخصائصه في التخلص من السموم والاحتقان، كما يستخدم لعلاج اضطرابات المعدة. العرعر له مفعول كثيف مدر للبول، ويتم استخدامه في حالات التهاب المثانة والوذمة، ولكن لا يمكن استخدامه لفترة طويلة.

طرق أخرى لتقليل احتباس الماء

1. قللي من تناول الملح

يمكن للإفراط في تناول الملح أو الصوديوم أن يسبب احتباس الماء أيضًا، لذا عليك التقليل من تناول الملح اليومي عن طريق تجنب استهلاك الأطعمة المصنعة، وتناول الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

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2. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن أساسي يلعب العديد من الأدوار المهمة في جسمك، بما في ذلك تنظيم توازن الماء. يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تقليل احتباس الماء عن طريق موازنة مستويات الصوديوم في الجسم وزيادة إنتاج البول.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والطماطم والفاصوليا والأفوكادو واللفت والسبانخ.

3. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

قد تساعد زيادة تناول المغنيسيوم في تقليل احتباس الماء. أظهرت دراسة أن النساء اللواتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض الخفيفة ويستهلكن 200 ملغ من المغنيسيوم يوميًا أدى إلى انخفاض في احتباس الماء.

بعض الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم هي الحبوب الكاملة والخضروات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات والشوكولاتة الداكنة.

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4. زيادة تناول فيتامين ب 6

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Caring Sciences، فقد ثبت أن فيتامين B6 يقلل من احتباس الماء لدى النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض. قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين B6 في نظامك الغذائي، مثل الموز والجوز والبطاطس واللحوم.

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المصدر : موقع هيلث