شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البيض والمكسرات والزبادي تزيد من مستوى ذكاء الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الحديثة ان هناك مجموعة من المواد الغذائية التي تساعد في تحسين عمل الدماغ لدي الأطفال وهي ضرورية قبل بلوغه 5 أعوام، حيث يكون نمو الدماغ في ذروته.وذلك وفقا لما نشره موقع ميديك فوروم.

واكد فريق من الباحثون ان تلك المواد الغذائية تساهم في زيادة درجة الذكاء لدي الأطفال والكبار أيضا .كما حدد المتخصصين في مجال التغذية بعض المواد التي يجب إعطاؤها للطفل لتحسين مستوي الذكاء الفكري لديه .

1.الحبوب الكاملة الشوفان الذي يعتبر مصدرا مهما للكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامين "ب". هذه المواد تهضم ببطء ما يضمن حصول الطفل على مصدر دائم للطاقة.

2. البيض البيض مصدر مهم للبروتينات، بالاضافة أنه يحتوي على فيتامينات A ،D ،B12 ،E، وصفاره البيضة يعد مزيجا مركزا من مادة الكولين الضرورية لنمو الدماغ.

3. المكسرات الجوز واللوز والفول السوداني غنية بفيتامين E المضاد للأكسدة. والجوز هام لصحة الدماغ لاحتوائه على أعلى نسبة من الأحماض الأمينية المختلفة.

أغذية ترفع درجة ذكاء الطفل

4.الخضراوات بأنواعها

تعد الخضروات مصدرا لمضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة خلايا الدماغ. وهي مصدر ممتاز لحمض الفوليك والفيتامينات الأخرى والمعادن.