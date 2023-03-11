شكرا لقرائتكم خبر عن دونت مكس.. تركيبات غذائية يجب تجنبها لمنع مشاكل الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن لاحظت كيف يستجيب جهازك الهضمي لجمع الطعام غير الصحي؟ يجمع الكثير من الناس بين نوعين أو أكثر من الأطعمة لتعزيز نكهة الطعام أو لإشباع جوعهم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاقتران بالطعام غير المناسب إلى إنتاج الجسم للسموم بالإضافة إلى عسر الهضم.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth" عندما يتم الجمع بين الأطعمة ذات الطاقات المختلفة، قد يصبح الجهاز الهضمي مثقلًا، ما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والتخمير وتكوين السموم.

عند تناول بعض الأطعمة معًا، تنتج بعض الأطعمة سمومًا تضر بصحتنا، بينما يؤدي تناولها بعيدًا إلى جعلها أكثر صحة. فيما يلي سبع تركيبات غذائية يجب تجنبها لمنع حدوث مشكلات صحية.

تركيبات غذائية يجب تجنبها تناول الفاكهة مع وجبتكيجب تجنب تناول الفاكهة مع وجبتك، خاصة إذا كنت تعاني من ضعف في الهضم يمكن لمعدتك أن تمتص الفاكهة بسرعة، لكن وجبتك قد تستغرق وقتًا أطول، تبدأ الثمار في معدتك بالتخمر حتى قبل هضم الوجبة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الألياف الموجودة في الفاكهة إلى إبطاء إفراز الطعام من معدتك.

تناول الزبادي بالفواكه الحمضيةقد يبدو تناول الفواكه والزبادي معًا خيارًا مغريًا، لكن يجب تجنب ذلك، يفقد الزبادي الألياف الهضمية وينتج سمومًا عند ملامسته للفاكهة الحمضية، يمكن أن يسبب الحساسية لدى بعض الناس، أفضل ممارسة هي تناول الفاكهة بمفردها للحفاظ على مستويات المغذيات.

حليب بالموزقد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن الموز والحليب لا يجتمعان جيدًا، يستغرق هضم هذا المزيج الغذائي وقتًا أطول، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب عسر الهضم ويجعلك تشعر بالخمول، على الرغم من أن كلا الطعامين لهما طاقة تبريد، إلا أن تأثيرهما بعد الهضم يختلف لأن الحليب حلو والموز حامض. يصبح جهازنا الهضمي مشوشًا بسبب هذا، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات. إذا كنت تحب مخفوق الموز ، أضف قليلًا من القرفة للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.

إقران الفول والبيضإذا كنتما تأكلان الفول والبيض معًا، فعليك التوقف عن ذلك الآن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عسر الهضم ويثقل كاهل الكلى والكبد والجهاز الهضمي بجسمك.

البيض والحليبيعتبر تقشير الحليب بالبيض أمرًا صارمًا، إذا لم تتم معالجته، يمكن أن يؤدي إلى زيادة البروتين وإرهاق القلب والكبد والكلى، حتى أنه يسبب التسمم الغذائي ونقص البيوتين قد يتداخل الاستهلاك المتزامن لنوعين مختلفين من البروتين مع الهضم ويسبب الانتفاخ وعدم الراحة وآلام المعدة وحتى الإسهال.

مشروب بارد والجبنمن منا لا يحب تناول البيتزا مع مشروب بارد؟ لكن هل تعلم أنه ليس مزيجًا صحيًا؟ يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الفركتوز في المشروبات الغازية إلى صعوبة امتصاصه ويسبب آلامًا في المعدة، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، فإنه يزيد أيضًا من السمنة، يحتوي الجبن أيضًا على نسبة عالية من الدهون ويساهم في السمنة، لذلك ابذل جهدًا للتخلص من هذين الأمرين في نظامك الغذائي.

الماء والوجباتيجب تجنب شرب الماء بين وجبات الطعام أو بعد تناوله مباشرة. يمكن أن يتداخل مع عملية الهضم ويؤثر على مستويات الامتصاص من الضروري أن تحافظ على رطوبتك ، لكن تأكد من تجنب خلطها مع وجبات الطعام.