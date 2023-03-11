شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان القناة الصفراوية.. التشخيص وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطور سرطان القناة الصفراوية في القنوات الصفراوية، التي تنقل السائل الصفراوي بين أعضاء الجهاز الهضمي وتسهل عملية الهضم، ويعتبر من أكثر أمراض السرطان المتقدمة شيوعًا، والاكتشاف المبكر لسرطان القناة الصفراوية ضروريًا لتحسين نتائج العلاج، في هذا التقرير نتعرف على تشخيص سرطان القناة الصفراوية وعلاجه، بحسب موقع "HEALTH".

تشخيص سرطان القناة الصفراوية

هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان القناة الصفراوية في مرحلة مبكرة.

منظار الجهاز الهضمي يمكن استخدام مخدر موضعي، إلى جانب المسكنات والمهدئات، إذا لزم الأمر، أثناء العلاج بالمنظار المعدي المعوي.

يقوم الطبيب بإدخال المنظار إلى المريء من خلال الفم. تلتقط الكاميرا الموجودة بالمنظار الصور التي يتم عرضها بعد ذلك على الشاشة.

تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار (ERCP)يتم استخدام منظار داخلي مع رؤية جانبية أثناء إجراء تصوير القنوات الصفراوية (ERCP). باستخدام هذا المنظار ، يمكن للطبيب حقن مادة تباين في القنوات الصفراوية. عندما يتم التقاط صور الأشعة السينية ، فإن التباين يسلط الضوء على أي تشوهات يمكن للطبيب إجراء خزعة وإزالة أنسجة القناة الصفراوية للاختبار أثناء إجراء تصوير القنوات الصفراوية. منظار الأوعية الصفراويةيضع الطبيب نوعًا معينًا من المنظار يسمى منظار الأقنية الصفراوية داخل القناة الصفراوية. يتم فحص الورم وأخذ عينات منه على الفور باستخدام منظار الأقنية الصفراوية. أثناء إجراء ERCP ، قد يخضع المريض لتنظير الأقنية الصفراوية. الموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS)للحصول على صور للجهاز الهضمي ، يقترن هذا العلاج بالمنظار والموجات فوق الصوتية. تشبه العملية التنظير العلوي. يمكن الكشف عن سرطان القناة الصفراوية باستخدام التصوير التنظيري بالموجات فوق الصوتية (EUS). علاج سرطان القناة الصفراوية1. العلاج الجراحي

تحدد إمكانية إزالتها تمامًا نوع سرطان القناة الصفراوية. اعتمادًا على نوع الورم وحجمه وموقعه ، يمكن إجراء الجراحة لإزالة الورم الخبيث. تنقسم السرطانات التي يمكن علاجها جراحيًا إلى فئتين: قابل للاستئصال وغير قابل للشفاء.

2. العلاج الإشعاعي

من خلال استخدام أنظمة توصيل العلاج الإشعاعي المتقدمة، يكون الأطباء أكثر قدرة على استهداف أورام القناة الصفراوية التي يصعب الوصول إليها وإعطاء خلايا سرطان القناة الصفراوية جرعات إشعاعية أكثر كثافة مع تقليل التعرض للأنسجة السليمة والطبيعية.

قد يوصى بعدد من العلاج الإشعاعي لعلاج سرطان القناة الصفراوية ، اعتمادًا على حالة المريض وموقع الورم.

3. الأشعة التداخلية

يستخدم التخصص الطبي للأشعة التداخلية الإجراءات الأقل توغلاً لتحديد وعلاج السرطان لديه القدرة على علاج سرطان القناة الصفراوية.

التخدير ضروري لهذا العلاج في العيادة الخارجية. من أجل الوصول إلى القناة الصفراوية أثناء هذا العلاج ، يقوم الطبيب بعمل شق صغير جدًا. عندما تصل الإبرة إلى القنوات الصفراوية ، يتم أخذ صورة بالأشعة السينية. يمكن أيضًا إدخال الدعامات باستخدام هذه التقنية لعمل خزعات على القناة الصفراوية. إذا لزم الأمر ، يمكن إزالة العصارة الصفراوية خارجيًا عبر أنبوب.

4. الرعاية التلطيفية عن طريق الدعامة

الرعاية التلطيفية هي نوع من المساعدة يسعى إلى تجنب وعلاج المشاكل أو العلامات التي يسببها سرطان القناة الصفراوية. يتم استخدام الرعاية التلطيفية جنبًا إلى جنب مع كل نوع من أنواع علاج السرطان في كل مرحلة من مراحل سرطان القناة الصفراوية وهو يغطي أشياء مثل مسكنات الألم ، والوقاية من الغثيان ، والحفاظ على تدفق الصفراء عن طريق وضع دعامات، عندما يكون الورم قد يمنعه.

تُستخدم الرعاية التلطيفية لتحسين نوعية حياتك بدلاً من علاج السرطان.

5. زراعة الكبد

يمكن استخدام زراعة الكبد لعلاج بعض الحالات غير القابلة للقطع داخل الكبد أو أورام القناة الصفراوية المحيطة بالنقر (بعد الاستئصال الكامل للكبد والقنوات الصفراوية).

يمكن أن يكون العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي أول دورات العلاج. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور على متبرع بالكبد مطابق ، فقد تكون عملية الزرع قادرة على تقديم علاج.

في بعض الحالات لا يمكن علاج سرطان القناة الصفراوية حيث يتم تشخيص السرطان في مرحلة متقدمة ويصبح قاتلاً.

يمكن الآن اكتشاف سرطان القناة الصفراوية مبكرًا بمساعدة الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تمنع انتشار هذا المرض.