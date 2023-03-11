كيفية حساب السعرات الحرارية للتخسيس

بيروت - نادين محمد - أنجح الحميات الغذائية، ووفق خبراء التغذية والأطباء، هي تلك التي ترتكز على التخفيف من السعرات الحرارية المتناولة واحتسابها للحصول على الوزن المرغوب بطريقة صحية، غير أن الأمر ليس بالسهل، لارتباطه بمعايير متعددة، كالجنس، العمر، معدل الأيض، النشاط البدني معدل الطاقة التي يحتاجها الجسم يومياً.

معادلات مختلفة يتم تداولها على مواقع الإنترنت لكيفية حساب السعرات الحرارية للتخسيس، إلا أن معظمها يتسم بالتعقيد بعض الشيء، سنبين في هذا المقال إحداها والتي تعرف بمعادلة معادلة ميفلين سانتThe Mifflin-St Jeor Equation التي تصنف بـ "الأدق" في حساب السعرات الحراية اليومية والمعتمدة لدى أطباء التغذية حول العالم، كونها تعطي الحد الأدنى من الطاقة التي يحتاجها الجسم لأداء الوظائف الأساسية.



كيف يتم حساب عدد السعرات الحرارية للتخسيس؟

الصورةعن موقع Freepik



معادلة ميفلين سانت لاحتساب عدد السعرات الحرارية للتخسيس

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للذكور

10 × الوزن "بوحدة الكيلوغرام" + 6,25 × الطول "بوحدة السنتيمتر"- 5× العمر + 5.



للإناث

10× الوزن " بوحدة الكيلو غرام" + 6,25× الطول"بوحدة السنتيمتر" - 5× العمر -161.

بعد ذلك، يتم حساب السعرات الحرارية بضرب ناتج المعادلات السابقة بعامل الجهد البدني المبذول.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السعرات الحرارية الواجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن يختلف من فرد إلى آخر، وكذلك وفق حالته الصحية والجسدية الخاصة، هذا إضافة إلى أن معدل الأيض أو التمثيل الغذائي للفرد يتأثر بالطول، الوزن، العمر، الجنس وتكوين الجسم الداخلي، أي نسبة الدهون والكتلة العضلية.

نصائح عند حساب السعرات الحرارية للتتخسيس



• ينصح باستشارة خبير تغذية للتخسيس وتحديد الحمية الغذائية المناسبة.

• الأخذ بالحسبان السعرات الحرارية الموجودة في الدهون، الكربوهيدرات والبروتينات التي تختلف في قيمتها بين صنف وآخر من الطعام أثناء حساب السعرات الحرارية للتخسيس.

• الاطلاع بدقة على المعلومات الغذائية الموجودة على ملصقات الأطعمة.

• تدوين الكمية المتناولة من الأطعمة يومياً.

• إستشارة الطبيب لمعرفة كميات الحصص الغذائية التي يتم تناولها وطريقة احتساب سعراتها الحرارية أثناء اتباع أي حمية غذائية للتخسيس.

كيفية تخفيف السعرات الحرارية للتخسيس

الصورةعن موقع Freepik



• ينصح خبراء التغذية بتجنب العصائر المحلاة والمشروبات الغازية عند اتباع الحميات الغذائية، لاحتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية.

• بالمقابل، الإكثار من شرب الماء يلعب دوراً مهماً في تحسين عملية الهضم وفي تجنب الإمساك، هذا إضافة إلى أنه يمنح شعوراً بالامتلاء بين الوجبات.

• ينصح خبراء التغذية بتناول الحبوب الكاملة، لأنها تستغرق وقتاً أطول في الهضم، ما يمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة لوقت أطول، كما أنها تحتوي على نسب عالية من الألياف التي تحفز عملية الهضم وتساعد في تخفيف الوزن.

• الأطعمة التي تحوي نسباً عالية من البروتينبدورها تمنح شعوراً بالشبع لوقت أطول، كما أن البروتين يساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم.

• تساعد الرياضة في الحفاظ على معدل الأيض الذي يتأثر سلباً عند خفض السعرات الحرارية للتخسيس، كما أن تساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم.

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