شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يكون كبار السن أكثر عرضة للسكتات الدماغية ومشاكل القلب؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث جديد أن المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من التهاب المفاصل معرضون بشكل أكبر لخطر السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك وفقًا لموقع "medicalxpress".

وقدم الباحثون توصيات لأخصائي الرعاية الصحية تعكس نتائجهم، وشجعهم على اتباع نهج شامل لعلاج المرضى الذين يعانون من حالات متعددة بدلاً من التركيز على الأمراض الفردية.

فلا يبدو أن خطر حدوث نتائج أسوأ مرتبط بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي نفسها ، ولكن هناك عوامل أخرى مثل عمر المرضى والعدد الأكبر من الأمراض والأدوية الأخرى التي يتناولونها، حيث وجد الباحثون أن الاختلافات تميل إلى الاختفاء عندما مع أخذ هذه بعين الاعتبار.

قاد الدراسة البروفيسور كيلفن جوردان والدكتورة ميشيل مارشال من كلية الطب بجامعة كيلي ، اللذان شرعا في التحقيق فيما إذا كانت هناك صلة بين الألم العضلي الهيكلي ونتائج الأمراض الأخرى.

لقد نظروا في سجلات الرعاية الصحية مجهولة المصدر للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا وأكثر ممن لديهم تشخيص جديد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان أو خرف أو التهاب رئوي، و ثم قام الفريق بتقسيم المرضى إلى أولئك الذين زاروا طبيبهم العام بسبب حالة عضلية هيكلية مؤلمة خلال العامين الماضيين ، وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك ، مع ما بين 22 ٪ و 31 ٪ من المرضى الذين رأوا طبيبهم العام بسبب آلام العضلات والعظام.

وجد الباحثون أن المرضى الذين استشاروا من آلام العضلات والعظام كانت نتائجهم أسوأ في جميع مجموعات المرض من أولئك الذين لم يعانوا من الألم، وعلى سبيل المثال ، الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل لديهم معدلات أعلى من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية ، وتميل المجموعة الالتهابية إلى الحصول على نتائج أسوأ بشكل عام عبر الأمراض. يبدو أن هذه النتائج السيئة مرتبطة بالتقدم في السن ، ولكن أيضًا بالإصابة بأمراض أخرى كما يتضح من تناول المزيد من الأدوية. كانت تكاليف رعايتهم أعلى أيضًا.

ويشجع الباحثون الأطباء على النظر في تاريخ المريض بالكامل والتفكير في المريض ككل بما في ذلك جميع الأمراض والأدوية الحالية التي قد تكون لديهم عند إدارة الحالات الفردية الجديدة مثل السرطان أو أمراض القلب.

وقال البروفيسور كيلفن جوردان: "ألم العضلات والعظام شائع ويمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الشخص ، ويقلل من القدرة على أداء المهام اليومية ويؤثر على النوم والعمل. وتشير دراستنا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات والعظام يعانون أيضًا من العديد من الأمراض الأخرى بما في ذلك زيادة احتمالية الإصابة بها لتوصف أدوية متعددة وبالتالي ، عندما يكون لديهم مرض خطير جديد ، فمن المرجح أن يكون لديهم نتائج أسوأ مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من آلام في الجهاز العضلي الهيكلي ".

وأضافت الدكتورة كاثرين دينيسون ، رئيسة برنامج صندوق أوليفر بيرد في مؤسسة نافيلد: "يدعم صندوق أوليفر بيرد التابع لمؤسسة نافيلد الأبحاث لتحسين حياة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي ، من خلال توليد تعلم جديد للسياسات والممارسات. نشر هذا التقرير مع توصيته الواضحة بأن الأطباء يجب أن يكون لديهم صورة كاملة عن الأمراض التي يعاني منها المرضى ، بما في ذلك الحالات العضلية الهيكلية المؤلمة ، عند علاجهم من حالات خطيرة أخرى مثل السرطان والسكتة الدماغية ".