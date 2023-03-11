شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواد غذائية لتقوية الذاكرة لو بتعاني من النسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدماغ من أكثر الأعضاء تعقيدًا وأهمية في أجسامنا، فإنهم يتحكمون في كل وظيفة، من التنفس الأساسي إلى العمليات المعرفية المعقدة مثل التفكير والشعور والتذكر.



مع تقدمنا في العمر، تخضع أدمغتنا لتغييرات يمكن أن تؤثر على ذاكرتنا وقدراتنا المعرفية، ومع ذلك ، هناك العديد من المواد الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية لدينا. المواد الغذائية لتعزيز الذاكرة 1. العنب البريغالبًا ما يشار إلى العنب البري باسم "توت الدماغ" بسبب مستوياته العالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد التي يمكنها تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة، تناول العنب البري بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة المكانية والقدرة على التعلم.

2. الأسماك الدهنيةتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لوظيفة الدماغ وتطوره، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في بناء أغشية خلايا الدماغ وتحسين الاتصال بين خلايا الدماغ ، مما يمكن أن يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وجدت دراسة نشرت في مجلة مرض الزهايمر أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بانتظام يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي ومرض الزهايمر.





3. المكسرات والبذورتعد المكسرات والبذور مصادر ممتازة لفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E ، مثل المكسرات والبذور، يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية ويقلل من خطر التدهور المعرفي. 4. الخضروات الورقيةالخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين هـ وفيتامين ك والتي تعتبر ضرورية لصحة الدماغ. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Neurology ، فإن تناول الخضار الورقية بانتظام يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية ويبطئ التدهور المعرفي.





5. الشوكولاتة الداكنةتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي يمكنها تحسين الوظيفة الإدراكية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية ، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية والمزاج.





6. الكركمالكركم هو نوع من التوابل يستخدم بشكل شائع في المطبخ الهندي ويحتوي على مادة الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم الأدوية النفسية ، فإن تناول الكركم بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة والانتباه.

7. البيضيعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لوظيفة الدماغ وتطوره وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن تناول الكولين بانتظام يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة.





8. التوتيحتوي التوت مثل الفراولة والتوت والعليق على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن تناول التوت بانتظام يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية ويقلل من خطر التدهور المعرفي.

يمكن أن يساعد استهلاك هذه المواد الغذائية بانتظام في تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن النظام الغذائي الصحي وحده لا يمكن أن يمنع أو يعالج التدهور المعرفي أو فقدان الذاكرة. من الأهمية بمكان الحفاظ على نمط حياة صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وإدارة مستويات التوتر لتحسين صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية.