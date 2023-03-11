شكرا لقرائتكم خبر عن الشعر الرمادي والتجاعيد في سن مبكرة علامة على مرض نادر.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الساركوما هي أورام سرطانية توجد في العظام أو العضلات أو الأنسجة الدهنية إنها نوع نادر من السرطان يظهر في واحد بالمائة فقط من مرضى السرطان، وهي معقدة ويصعب علاجها.

ومع ذلك، فقد وجدت دراسة جديدة علاجًا جديدًا يمكن أن يساعد مرضى الساركوما الأكثر مرضًا، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "medicalxpress".

وحول ذلك أوضح الدكتور مورتن شيبي من مركز الشيخوخة الصحية في قسم الطب الخلوي والجزيئي، المسئول عن الدراسة الجديدة، أنه لقد تعلمنا أن مرضى الساركوما الذين تحتوي خلاياهم السرطانية على نسبة عالية من البروتين cep135 هم أسوأ حالًا. ولكن تثبيط الجين المسمى plk1 يمنع أيضًا نمو خلايا الساركوما ، وهذا يشير إلى أنه يمكننا استهداف علاج مرضى الساركوما الأكثر مرضًا .

ما هي الأورام اللحمية؟هناك نوعان رئيسيان: الأورام اللحمية العظمية وساركوما الأنسجة الرخوة (توجد في العضلات والأنسجة الدهنية والأنسجة الضامة والأوعية الدموية والورم العصبي).

فيأمل أن يقوم الباحثون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق الاختبار اللازمة بدراسة نتائجه بمزيد من التفصيل وفي النهاية تصميم علاج جديد. إذا نجحت الطريقة ، فإنه يعتقد أن علاجًا جديدًا قد يكون متاحًا للمرضى في غضون خمس إلى 10 سنوات.

أما عن شيب الشعر والتجاعيد وفقدان الأنسجة الدهنية في سن مبكرة، لإاشار الطبيب وبدأ مورتن شيبي كنودسن وزملاؤه بدراسة المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية نادرة متلازمة ويرنر ومتلازمة كسر نيميجن ومتلازمة ترنح توسع الشعيرات.

فيعاني هؤلاء المرضى من أعراض الشيخوخة المبكرة، مثل الشيب والتجاعيد وفقدان الأنسجة الدهنية - وهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في سن مبكرة.



وتعد الأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطان أحد مجالات اهتمامي الرئيسية كباحث في مركز الشيخوخة الصحية. ومع تقدمنا ​​في السن ، تحدث الكثير من الأشياء للجسم، وقد يكون تحديد السببية أمرًا صعبًا. ولكن عند الأشخاص إذا كنت تعاني من متلازمة ويرنر على سبيل المثال، فمن الأسهل معرفة الجينات المسؤولة عن أي من العمليات.

ومن أجل تحديد سبب إصابة هؤلاء المرضى بالسرطان في سن مبكرة ، قارن الباحثون التعبيرات الجينية عبر الاضطرابات الثلاثة. لقد عملوا مع شركات كبيرة أتاحت منصة Pandaomics الكبيرة الخاصة بها التعرف على الطفرات الجينية في آلاف الاضطرابات المختلفة. واتضح أن cep135 هو قاسم مشترك لجينات السرطان للاضطرابات الثلاثة.

وهذا جعلنا ندرس التعبيرات الجينية لمختلف أنواع السرطان ، وتعلمنا أن cep135 مرتبط بارتفاع معدل الوفيات في ساركوما، ولكن أيضًا في سرطان المثانة، كانت الساركوما مثيرة للاهتمام بشكل خاص ، حيث يصاب العديد من مرضى متلازمة ويرنر بالساركوما.

أخيرًا، سعى الباحثون لإيجاد طرق لتثبيط الساركوما. Cep135 ليس هدفًا مفيدًا، لأنه يسمى بروتين بنيوي ، يصعب استهدافه، وبدلاً من ذلك ، علم الباحثون أنه من خلال تثبيط الجين plk1 ، تمكنوا من استهداف الساركوما.

وتشير الدراسة إلى أنه يمكننا استخدام الأمراض الوراثية التي تُظهر تسارع الشيخوخة لتحديد أهداف العلاج الجديدة في هذه الدراسة ، قمنا بفحص السرطان، ولكن يمكن استخدام الطريقة من حيث المبدأ لجميع الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.