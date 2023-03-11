شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المكسرات تقلل من الإصابة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات لها فوائد متعددة في اكلها لدي الكبار والصغار ، حيث تحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم إنها أحد المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية ALA ، وتساهم في من الحد من التهاب المفاصل الروماتويدي ، وتحسن صحة القلب والاوعية الدموية ، وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي .

أوضح الباحثون أن هناك العديد من أنواع المكسرات عادة ما تحتوي المكسرات المختلطة الخام على مجموعة من اللوز والفستق والكاجو والجوز والبندق.

أكد عدد من خبراء جمعية القلب الأمريكية، أن المكسرات تمنع زيادة الوزن وتحسن حالة القلب والأوعية الدموية.

واظهرت نتائج الدراسة التي أجريت علي 126 ألف رجل وامرأة لا يعانون من أمراض مزمنة،

كانوا يتناولوا حوالي 30 جراما من المكسرات يوميا لن تسبب أي ضرر للجسم، بل على العكس، فإن ذلك يساعد في مكافحة السمنة.

وأكد الباحثون أن تناول مثل هذه الكمية من المكسرات يوميا بدلا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبطاطا المقلية، ورقائق البطاطا (الشيبس) والحلويات يخفض من احتمال زيادة الوزن.

ومن جانبه قال الباحث ليو سياوران، إن الناس تعتقد بأن المكسرات مواد غذائية غنية بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك لا يعتبرونها وجبات صحية خفيفة، في حين تمنع المكسرات زيادة الوزن وتحسن الحالة الصحية.

ويؤكد الباحث، أن تناول المكسرات يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.