الأمير ويليام وكيت ميدلتون في المركز الإسلامي لشكر القائمين على دعم متضرري "زلزالي تركيا وسوريا"

زار الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون المركز الإسلامي في مدينة هايز التي تقع غرب لندن لشكر القائمين على جهود المساعدة وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا كلاً من تركيا وسوريا الشهر المنصرم.

وكان اللافت في الزيارة اختيار زوجة ولي عهد بريطانيا لملابس محتشمة جداً، ووضعها الحجاب على رأسها احتراماً لدخولها إلى مركز إسلامي.

وقد تمكن مركز هايز الإسلامي من جمع أكثر من 29 ألف دولار لحملة مساعدة المتضررين الذين تأثروا بالزلزالين المدمرين اللذين راح ضحيتهما الآلاف في الشهر الماضي.

ونشر حساب الأمير ويليام وزوجته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو خاصاً يوثق الزيارة، وتم إرفاقه بتعليق جاء فيه: "الروح الإنسانية موجودة في قلب مركز هايز الإسلامي، منذ أن وقع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي، جمع المتطوعون والجمعيات الخيرية - إضافة إلى ما جمعته disasterse Emergency committee الملايين للمساعدة. وهنا في مركز هايز، تم جمع أكثر من 25000 جنيه إسترليني من صناديق التبرعات والتبرعات التي يقدمها الناس بعد الصلاة. إنه جهد رائع!".

وختم التعليق بشكر المركز على كل ما قام به ولايزال يقوم به.

طريقة صنع الطيور الورقية

يشار إلى أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون حصلا خلال الزيارة على درس خاص في صنع مجسمات الأوريغامي، من قبل شابات جمعن الأموال عن طريق صنع المئات من الطيور الورقية.والتقى ولي عهد بريطانيا وزوجته بأعضاء المركز المسؤولين عن توفير الإغاثة الطارئة وإرسالها إلى تركيا وسوريا.

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