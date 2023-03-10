شكرا لقرائتكم خبر عن تورم القدمين قد يشير إلى اضطراب في الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل عضو في جسدنا له دور مهم يلعبه، تمامًا مثل القلب والدماغ والرئتين ، تعمل الكلى لدينا من أجل الحفاظ على صحتنا وعافيتنا بشكل عام، يتمثل الدور الأساسي للكلى في تطهير الدم من السموم وتحويل الفضلات إلى بول.

بصرف النظر عن ذلك ، فإنه ينظم ضغط الدم لدينا ، ويصنع خلايا الدم الحمراء ويتحكم أيضًا في مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، وفقا لموقع " timesofindia"، تتحمل الكلى العديد من المسؤوليات الهامة ، ولهذا فإن أي مشاكل في العضو يمكن أن تسبب مضاعفات مختلفة. فيما يلي بعض إشارات التحذير في الجسم التي يجب ملاحظتها. تورم في وجهك وقدميك وانتفاخ حول عينيك

تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في التخلص من السموم والفضلات، ومع ذلك، عندما يتوقف العضو عن العمل بشكل فعال، فإنه يمكن أن يعيق العملية ، مما يؤدي إلى تراكم السموم والشوائب ، إلى جانب تراكم الماء الزائد والملح في أنسجة الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم في الوجه والقدمين وانتفاخ حول العينين.

التعب الشديدتنتج الكلى أيضًا خلايا الدم الحمراء ، والتي يمكن أن يؤدي نقصها إلى فقر الدم يمكن أن يعطل إمداد الجسم بالأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ والعضلات ، مما قد يجعلك تشعر بالتعب الشديد والإرهاق. تغيرات في التبوليمكن للكلى غير الصحية تغيير أنماط معينة أو إحداث تغييرات في التبول، عادة ، تساعد الكلى على تصفية الدم لإنتاج البول، والذي يتم من خلاله إطلاق الفضلات من الجسم، ومع ذلك ، عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن تسبب اضطرابات في المسالك البولية.

قد يعاني بعض الأشخاص من كثرة التبول ، بينما قد يلاحظ البعض الآخر وجود دم في بولهم، يمكن أن يشير البول المليء بالرغوة والفقاعات أيضًا إلى مشكلة في الكلى.

ضيق التنفسالكلى مسؤولة عن موازنة السوائل في أجسامنا يمكن أن تؤدي مشاكل الكلى إلى تراكم السوائل في رئتيك ، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس، وهذا ما يسمى أيضًا بالحمل الزائد للسوائل أو فرط حجم الدم، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم في الصدر ، يمكن الخلط بينه وبين الحالات الصحية الأخرى.

يرتبط ضيق التنفس أيضًا بالعديد من المضاعفات الصحية مثل تلك المتعلقة بمخاطر القلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن الناس يفترضون أنه يمكن التعامل مع ضيق التنفس دون تدخل طبي، لا ينبغي تجاهل تكرار حدوثه.





من أجل الحفاظ على صحة كليتيك ، يوصي المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDKD) باتخاذ خيارات غذائية صحية ، وزيادة النشاط البدني ، والحفاظ على وزن صحي ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، والإقلاع عن النوم ، والحد من تناول الكحول ، وإدارة مرض السكري ، و ارتفاع ضغط الدم وتقليل التوتر.

جلد جاف وحكةيمكن أن تكون الإصابة بالحكة وجفاف الجلد علامة على مرض الكلى وهو يدل على وجود خلل في المعادن والعناصر الغذائية في الدم قد يكون أيضًا بسبب الارتفاع المفاجئ في مستويات الفوسفور في الدم. كيفية تحسين صحة الكلىمن هو المعرض لخطر الإصابة بمشاكل في الكلى؟وفقًا لأبحاث الكلى في المملكة المتحدة ، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والتاريخ العائلي لتلف الكلى معرضون لمشاكل الكلى. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي التدخين واستهلاك الكحول وتعاطي الكوكايين والهيروين وغيرها من "العقاقير القوية" إلى زيادة خطر إصابة الفرد بتلف الكلى.

تغذية الكلى

تُظهر الدراسات أن تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على صحة الكلى. يمكن أن تفيد الخضروات الورقية الداكنة والتوت وزيت الزيتون والأسماك الدهنية والتوت البري والبطاطا الحلوة كليتيك تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور وهي مهمة لمنع مشاكل الكلى غير الضرورية.