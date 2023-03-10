شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: آلام الصدر قد تستمر بعد كورونا لمدة تصل إلى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد يعانون من آلام طويلة في الصدر لمدة تصل إلى عام بعد الإصابة، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن عبارة "كورونا طويل الأمد" أو "Long COVID" ، التي تشير إلى الحالات التي تستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة ، تؤثر على واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بالفيروس.

قام الباحثون في Intermountain Health ، وهو نظام رعاية صحية غير ربحي مقره في مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية ، بفحص أكثر من 140.000 مريض بالغ بحثًا عن أعراض القلب والأوعية الدموية.

من المرجح أن تعاني النساء أكثر من "كورونا طويل الأمد" ، لكن العادات الصحية يمكن أن تقلل من المخاطر.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين أصيبوا سابقًا بكورونا عانوا من درجات أكبر من آلام الصدر لمدة ستة أشهر إلى سنة بعد الإصابة بالفيروس في البداية، مقارنةً بأولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية في نفس الإطار الزمني.

وتم تقديم نتائج الدراسة في المؤتمر العلمي للكلية الأمريكية لأمراض القلب لعام 2023، الذي عقد في لويزيانا الأمريكية.

وقالت الدكتورة هايدي ماي ، أخصائية الأوبئة القلبية الوعائية في Intermountain Health ، في بيان صحفي قدمه مرفق الرعاية الصحية: "يعاني العديد من مرضى كورونا أعراضًا تتجاوز المرحلة الحادة من العدوى".

لا ينبغي تجاهل آلام الصدر المستمرة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت "بينما لم نشهد أي معدلات كبيرة من الأحداث الكبرى مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية لدى المرضى الذين أصيبوا بعدوى خفيفة أولية ، وجدنا أن آلام الصدر مشكلة مستمرة ، والتي يمكن أن تكون علامة على مضاعفات القلب والأوعية الدموية في المستقبل".

وقالت الدكتورة ماي إن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث في المستقبل لتحديد نتائج المرضى على المدى الطويل.

وأوضحت: "قد يكون من الصعب تحديد الآثار الدائمة للعدوى على نظام القلب والأوعية الدموية من حيث التشخيص أو الأحداث الأخرى على المدى القصير ولن تتحقق إلا بعد متابعة أطول".

قال الدكتور نورمان بي جايليس الذي عالج أكثر من 1000 مريض في عيادة Long Haul COVID في أفينتورا بولاية فلوريدا ، إن نتائج الدراسة تتماشى مع ما رآه في عيادته.

إلى جانب الأعراض المزمنة مثل ضباب الدماغ وآلام المفاصل والتعب الشديد، أوضح إن آلام الصدر هي شكوى متكررة - في بعض الحالات ، لفترة أطول من عام بعد تشخيص كورونا.

وأوضح الدكتور جايلس "ثبت في المجتمع الطبي أن كورونا يسبب التهابًا يمكن أن يؤدي إلى تلف القلب ويسبب عددًا من الحالات مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور وعدم انتظام ضربات القلب والجلطات الدموية وحتى قصور القلب".

لهذه الأسباب، لا ينبغي تجاهل آلام الصدر المستمرة بعد الإصابة بفيروس كورونا.