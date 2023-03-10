علاج الصدفية بزيت الزيتون

بيروت - نادين محمد - الصدفية هي حالة جلدية مؤلمة تصيب أكثر من 3 ملايين شخص كل عام عن طريق التسبب في ظهور بقع على الجلد. ينتج عن فرط نشاط الجهاز المناعي، وغالبًا ما يتم علاجه بالكريمات المصنوعة من حمض الساليسيليك أو الستيرويدات.

العديد من الأشخاص يفضلون العلاجات الطبيعية، ويعتبر زيت الزيتون من أفضل العلاجات الطبيعية لمرض الصدفية .

لماذا زيت الزيتون مفيد لمرض الصدفية؟

الصورة من freepik

زيت الزيتون مضاد للالتهابات ومرطب طبيعي. يهدئ البشرة الجافة ويساعد على تقليل التورم في المناطق المؤلمة. السبب وراء ذلك هو الأحماض الدهنية وفيتامين هـ ، كما توجد خصائص مفيدة للبشرة متوفرة في زيت الزيتون.

زيت الزيتون كعلاج فعال لمرض الصدفية تم اكتشافه عن طريق الخطأ . تم اكتشافه خلال دراسة عن تأثيرات زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية عندما تعافى مريض في الدراسة من 80٪ من أعراض الصدفية أثناء التجربة. أظهرت الدراسة أن زيت الزيتون فعال ، إن لم يكن أكثر فعالية ، من دواء الصدفية الخفيف إلى المتوسط.

كيف يتم استخدام زيت الزيتون لعلاج الصدفية؟

الصورة من freepik​

عادةً ما يستخدم زيت الزيتون لعلاج الصدفية موضعيًا. يمكن تسخين الزيت قليلاً في الميكروويف أو على الموقد. يمكن بعد ذلك أن يطبق مباشرة على الجلد بمنشفة ناعمة ويترك لينقع فيها. وهذا يسمح للبشرة الجافة المصابة بالصدفية بالراحة.

لا ينبغي أبدًا ارتفاع سخونة الزيت أثناء هذه العملية ، لأن الزيت الساخن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية. لا يساعد تطبيق زيت الزيتون موضعياً على تخفيف الأعراض فحسب ، بل يساعد أيضًا على إزالة الجلد الميت الذي خلفته بقع الصدفية.

يعتبر تناول زيت الزيتون خيارًا أيضًا وفقًا للدراسات الحديثة. يعتقد الخبراء أن الرابط بين صحة الجلد واستهلاك زيت الزيتون يمكن أن يكون من Oleocanthal ، وهو مركب مضاد للالتهابات يوجد بشكل طبيعي في الزيت. يهدئ مضاد الالتهاب الجلد ، حتى عندما يؤخذ عن طريق الفم.

زيت الزيتون هو وسيلة طبيعية لتهدئة وتحسين الجلد المؤلم الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بالصدفية. خصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات تجلب فوائد مهدئة وملطفة. سواء تم استخدام الزيت بشكل مباشر أو استخدام مرطبات غنية بزيت الزيتون.

اذا أعجبك هذا المقال ما رأيك بالتعرف على فوائد زيت الزيتون الصحية اليك 7 أمراض يعالجها زيت الزيتون تعرفي عليها