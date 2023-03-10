بيروت - نادين محمد - يحدث شد أو تقلصات العضلات عندما تتوتر عضلاتك ولا يمكنك إرخاؤها. على الرغم من كون تلك الحالة مؤلمة يمكنك عادةً علاجها بنفسك.

قبل البحث عن علاج شد العضلات يجب البحث عن الأسباب، وقد تأتي في مقدمتها شدة التمارين الرياضية والجفاف والحيض.

ويحدث شد العضلات غالباً في عضلات الساق، ولكن يمكن أن تتشنج العضلات بما في ذلك ظهرك أو يداك أو قدماك أو أصابع قدميك.

وقد يستمر شد العضلات في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى 15 دقيقة، ولكن إذا كنت تعانين من تقلصات عضلية مزمنة، فيجب زيارة الطبيب.

تتمثل إحدى طرق إيقاف شد عضلاتك في تدليكها وتناول ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية: البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ويوصَى باستخدام علاجات منزلية محددة لتخفيف شد العضلات، إليك أبرزها في الآتي:

1. تمارين التمدد

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يساعد تمدد المنطقة التي بها شد عضلي في تحسين أو إيقاف حدوث التشنج. في ما يلي تمارين إطالة عضلات الربلة والفخذين والظهر والرقبة.

1. استلقي مع مد ساقك عن طريق توجيه أصابع قدميك نحو رأسك أو شدها وانتظري لبضع ثوان أو حتى يتوقف التشنج.

يمكنك أيضًا استخدام رباط أو حزام ملفوف حول قدمك لسحب الجزء العلوي من قدمك نحوك برفق.

2. قفي وضعي وزنك على ساقك المتشنجة مع ثني ركبتك قليلًا، ثم قفي على أطراف أصابعك لبضع ثوان واندفعي للأمام مع الساق مع الحفاظ على استقامة الساق.

3. الطريقة الأولى والأسهل لتمديد تشنج الظهر هي المشي، مما قد يؤدي إلى إرخاء عضلات الظهر وتخفيف التشنج، ولكن يمكنك المشي بخطى بطيئة وثابتة لإرخاء عضلات ظهرك.

2. التدليك

يمكن أن يكون التدليك وسيلة رائعة لتخفيف الآلام الجسدية وتشنجات العضلات لذا افركي برفق العضلة المتشنجة.

لتشنج الظهر المستمر حاولي الضغط على المنطقة المحيطة به بقوة مع الاستمرار في الضغط لبضع دقائق. قد تحتاجين إلى شخص يساعدك في التدليك.

تعرفي على طريقة حرق الدهون بالتدليك

الصورة من موقع AdobeStock

3. كمادات الثلج أو الحرارة

يمكن أن يكون علاج الألم والتشنجات بالعلاج الساخن أو البارد فعالاً للغاية، للتشنج المستمر، ضعي كيس ثلج على العضلات لمدة 15 إلى 20 دقيقة في كل مرة، ولكن تأكدي من لف الثلج بمنشفة رقيقة أو قطعة قماش حتى لا يلامس الثلج جلدك مباشرة.

أيضاً قد تكون وسادة التدفئة على المنطقة المصابة فعالة أيضًا لمدة 15 إلى 20 دقيقة في كل مرة، ولكن اتبعي ذلك باستخدام كيس ثلج. هذا لأنه في حين أن الحرارة تبدو جيدة للألم، إلا أنها قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب وسوف يهدئ الثلج من الالتهاب.

تشمل خيارات الحرارة الأخرى حمامًا دافئًا أ أو سبا والذي يمكن أن يساعد على استرخاء جميع عضلات الجسم.

4. الترطيب

الصورة من موقع AdobeStock

عندما يكون لديك تشنج حاولي تناول بعض الماء، وللمساعدة في منع التشنجات يجب التأكد من الحفاظ على رطوبتك خاصة إذا كنت تمارسين الرياضة أو إذا كان الطقس حارًا.

في حين أن التوصيات بشأن كمية المياه التي يجب أن تتناوليها تختلف بناءً على أشياء مثل احتياجاتك الفردية وأنشطتك وأسلوب حياتك والطقس، فإليك بعض الكميات التي يجب اتباعها.

2.7 لتر أي 11 كوباً للسيدات

خلال فترة الحمل 3 لترات أي ما يعادل 12 كوباً

أثناء الرضاعة 3.8 لتر أي 16 كوب ماء

الرجال 3.7 لتر أي ما يعادل 15 كوب ماء

متى نرى الطبيب؟

الصورة من موقع freepik

إذا كانت التشنجات العضلية متكررة، أو إذا كان الألم يتداخل مع حياتك اليومية، فمن الجيد أن تري الطبيب الذي سيرغب في استبعاد أي حالات أو أسباب طبية أخرى قد تكون مرتبطة بالتشنجات العضلية.

لذا قد يطلب اختبارات التصوير للتحقق من الحالات المحتملة، مثل الكسر، أو طلب اختبارات الدم للبحث عن علامات للحالات الأخرى.

قد يحيلك طبيبك للعلاج الطبيعي لمساعدتك على تقوية مجموعة معينة من العضلات، أو للحصول على المرونة وتمارين الإطالة.

إذا أعجبكِ هذا الموضوع يمكنكِ الإطلاع على التدليك بالزيوت لبشرة أكثر شباباً

المصدر : موقع هيلث