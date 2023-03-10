علاج التهاب العين في المنزل

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن أسرع علاج لالتهاب العين في المنزل لتخفيف الحكة والتهيج يمكنك تجربة علاجات منزلية سريعة لتخفيف الألم.

1. شرائح الخيار

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قطعي شريحتين سميكتين من الخيار وضعيهما في ماء بارد لمدة عشر دقائق. بمجرد انتهاء الوقت، ضعي شرائح الخيار على جفونك. دعي الخيار البارد يهدئ عينيك لتقليل الألم والالتهاب.

2. شرائح البطاطس النيئة

الصورة من موقع freepik

تعمل شرائح البطاطس النيئة بشكل مثالي يمكنك تقطيع شريحتين سميكتين من البطاطس النيئة وضعيهما في ماء بارد لمدة عشر دقائق. بمجرد انتهاء الوقت، ضعي شرائح البطاطس على جفونك. دعي شريحة البطاطس الباردة تلطف عينيك لتقليل الالتهاب.

3. أكياس الشاي

تعتبر أكياس الشاي أسرع علاج لالتهاب العين في المنزل، فهي علاج منزلي فعال للمساعدة في علاج التهاب الملتحمة (Pinkeye) أو أنواع أخرى من تهيج العين مثل التقرح والحكة.

يمكن للشاي أن يقلل الالتهاب لاحتوائه على مادة بيوفلافونويدس التي تقاوم الالتهابات البكتيرية، فقط بللي كيس شاي أسود أو أخضر وضعيه على العين المصابة لمدة خمس دقائق. كرري حسب الضرورة حتى تختفي جميع الأعراض.

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4. ملعقة مبردة

يمكنك تبريد ملعقة في ماء مثلج لبضع دقائق، ثم ضعي الملعقة المعدنية على العين لتقليل التهاب واحمرار العين. كرري حسب الضرورة حتى تختفي الأعراض.

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5. خضروات مجمدة

لفي كيس من الخضار المجمدة مثل الذرة أو البازلاء، وضعيه على العين لبضع دقائق مما يخلق ضغطًا باردًا مثاليًا.

6. ماء مالح

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المياه المالحة هي العلاجات الطبيعية التي تم اختبارها لعلاج التهابات العين. تسهل المياه المالحة لإزالة القيح أو الأوساخ أو التصريف، فهي تعمل مثل القطرات المرطبة التي تعد طريقة طبيعية لتنظيف العين. علاوة على ذلك، فإن الخاصية المضادة للميكروبات في المياه المالحة مفيدة في علاج التهابات العين.

امزجي ملعقة صغيرة من الملح في نصف لتر من الماء المغلي المبرد، واغمسي قطعة قطن وامسحي عينيك من نهاية الزاوية إلى أنفك وتخلص من المسحة بعيدًا. كرري هذا عدة مرات حتى يهدأ تهيج العين.

7- أكياس الشاي الأخضر

الخصائص القوية المضادة للالتهابات والمهدئة لأكياس الشاي الأخضر فعالة في تهدئة الالتهاب وتقليل تورم العينين. للحصول على أفضل النتائج، ضعي أكياس الشاي الأخضر المبردة على عينيك مما يسهل عليك التغلب على التوتر والاسترخاء.

8-الزيوت الأساسية

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الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وشجرة الشاي وإكليل الجبل لها خصائص محتملة مضادة للميكروبات تحارب الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهابات العين.

أضيفي بضع قطرات من زيوت شجرة الشاي أو إكليل الجبل العطري في الماء المغلي، وقومي بتغطية نفسك بمنشفة واستنشقي البخار لمدة 5 دقائق للتخلص من الالتهابات.

9 - العسل

العسل هو علاج تم اختباره على مدار الوقت لعلاج التهابات العين مثل التهاب الجفن والتهاب القرنية والملتحمة. قد تساعد وصفات العسل القوية المضادة للالتهابات والميكروبات في تخفيف التهابات العين.

اغلي كوبًا من الماء وأضيفي قطرتين من العسل وحركيه جيدًا واتركيه حتى يبرد وبمساعدة قطارة معقمة ضعي قطرة في كل عين.

اغسلي بعد 5-10 دقائق، كرري ذلك مرتين يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

الصورة من موقع AdobeStock

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مصدر بولد سكاي الهندي