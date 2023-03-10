شكرا لقرائتكم خبر عن علامات يجب ألا تتجاهلها لتجنب الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترح الخبراء بعض العلامات التحذيرية والأعلام الحمراء التي يجب الانتباه إليها لتجنب الإصابة بنوبة قلبية، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

إن تزايد حالات النوبات القلبية في البلاد قد قرع أجراسًا مقلقة للناس للاهتمام بعادات أسلوب حياتهم، ولذلك شارك الأطباء طرقًا يمكن للمرء من خلالها البحث عن العلامات والأعلام الحمراء التي يمكن أن تحذرك مسبقًا.

فتحدث النوبة القلبية ، المعروفة باسم احتشاء عضلة القلب ، عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم، و السبب الرئيسي للنوبة القلبية هو مرض الشريان التاجي فعندما لا تتمكن الشرايين التاجية من إمداد القلب بكميات كافية من الدم والأكسجين والمواد المغذية.

ولدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، هناك العديد من العلامات التحذيرية التي يمكن للمرء أن يلاحظها قبل الإصابة بنوبة قلبية. قد يساعدك الاهتمام بجسمك على مساعدتك في الوقت المناسب.



-انزعاج أو ألم في الصدر -انزعاج أو ألم في الصدر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة لأمراض القلب. وفقًا للدكتور جاغديب ياداف ، استشاري رئيسي ، أمراض القلب ، علوم القلب ، أمراض القلب التداخلية ، مستشفى ماكس ، جورجاون ، فإن أي ألم تشعر به بين الفك والسرة هو علامة على وجود مرض في القلب ، خاصة إذا لم تكن قد أصبت به من قبل. وقال الدكتور جاغديب ياداف: "قد يزداد هذا الألم مع النشاط أو قد يترافق مع التعرق والغثيان وأي علامات أخرى لاإرادية مثل الدوخة. يمكن أن يكون هناك ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم ، والذي يحدث بشكل عام أثناء ألم الصدر".

-ضيق في التنفسإذا لم تكن قادرًا على القيام بنشاط تجيده بشكل عام وتعاني من ضيق في التنفس ، فهذه علامة تحذير لحدث قلبي ، كما قال الدكتور ياداف. قد يؤدي القيام بنشاط مثل الجري أو صعود السلالم إلى إصابتك بالدوار والدوار ومن المحتمل أن تُصاب بالإغماء. -فقدان الوعيوحذر الدكتور ياداف من أنه "إذا كان هناك فقدان مفاجئ للوعي دون أي تحذير ، فهذا مؤشر واضح للحصول على المساعدة على الفور".

وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من عدم الراحة أو أي نوع في الخمسينيات والستينيات من العمر وليسوا عرضة للحموضة أو التهاب المعدة ، يجب عليهم استشارة الطبيب وإجراء فحص مخطط كهربية القلب (ECG).





كيف تحافظ على صحة قلبك؟"يحتاج الشخص الذي أصيب بالفعل بنوبة قلبية إلى وقاية ثانوية ، والتي يمكن إجراؤها بالأدوية. بالنسبة للأشخاص الذين لم يتعرضوا لها ، هناك عوامل أخرى يجب السيطرة عليها ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يجب تجنب التدخين والكحول. نصح الدكتور ياداف "إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة ، فأنت بحاجة إلى إنقاص الوزن من أجل قلب صحي والتركيز على نظام غذائي متخصص وإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة".