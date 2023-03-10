علامات على نقص عنصر الحديد بالجسم.. احذري منها

بيروت - نادين محمد - يعد الحديد من أهم المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لنموه وتطوره، والتي يسبب نقصها الكثير من المشاكل الصحية، أبرزها الإصابة بالأنيميا. ومن المعروف أن الحديد مسؤولاً عن صناعة بروتين الهيموجلوبين الخاص بنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم، وحدوث نقص الحديد يعني الإصابة بفقر الدم، وبالتالي يسبب مشاكل صحية للجسم، وسوف نعرض لك عن أبرز علامات على نقص عنصر الحديد بالجسم.

إليك أبرز علامات نقص الحديد

1. الدوخة والصداع:

انخفاض مستويات الهيموجلوبين تقيد نقل الأكسجين إلى الدماغ، عند الحرمان من كمية صغيرة نسبيًا من الأكسجين، تتقلص الأوعية الدموية، مما يسبب الضغط داخل الجمجمة وأحيانًا الصداع المتكرر المصحوب بنوبات دوار، قد يشير إلى نقص محتمل في الحديد.

2. عدم انتظام ضربات القلب:

الشعور بدقات القلب غير الطبيعية أو خفقان القلب، قد يعد مؤشرًا إلى نقص الحديد وانخفاض مستويات الهيموجلوبين

3. ضيق في التنفس:

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إذا كنت تواجهين صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية والعادية، مع ضيق في التنفس؛ فذلك مؤشر لنقص الحديد، ويمكن الحصول على الحديد من لحوم البقر والدجاج و الضأن والكبد والديك الرومي، بالإضافة إلى المأكولات البحرية كالأسماك الدهنية وبلح البحر والمحار، ويمكن الحصول عليه من الخضروات مثل: الفاصوليا، والبنجر، والفاصوليا الخضراء.

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وأعراض أخرى مثل:



- شحوب الجلد والأظافر.

- تضخم اللسان وظهور شقوق على جانب الفم.

- تساقط الشعر وعدم نموه مرة أخرى حتى يتم تحسين مستوى الحديد.

- الدوخة أو الدوار.

- الضعف العام.

- التعب الشديد والإعياء.

- التهاب اللسان.

- برودة اليدين والقدمين.

- ألم في الصدر.

- تسارع ضربات القلب وضيق في التنفس.

- صداع الرأس.

- ضعف الشهية، وخاصة عند الرضع والأطفال.

- التعب والإرهاق الشديدين.

- الإصابة بالعدوى.

- الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية، مثل: الطين، وتُعرف هذه الظاهرة بمصطلح البيكا.

أطعمة لعلاج نقص الحديد

الصورة من freepik

أطعمة عديدة تعد هي الأكثر غنى بالحديد لمن يعانون من نقص الحديد، إليك أبرز تلك الأطعمة .

1- العدس:

عبارة عن بقوليات مليء بالحديد وتحتوي أيضًا على كمية جيدة من البروتين والفوليك والمنجنيز والكربوهيدرات المعقدة وفيتامين ب والبوتاسيوم والألياف. هذا يجعل العدس واحدًا من أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للنباتيين. والفوائد الصحية لتناول العدس هي أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة ومرض السكري.

2- البطاطس:

مصدر جيد للحديد والألياف الغذائية والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج والمغنيسيوم وفيتامين [B6- 3]. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن يجب أن يستهلكوا البطاطس بكميات محدودة.

3. بذور اليقطين والسمسم:

غنية بالحديد وتحتوي على كميات جيدة من الألياف والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم والسيلينيوم ومضادات الأكسدة والبروتين النباتي والمركبات النباتية الأخرى مثل أوميجا 3 وأحماض أوميجا 6 الدهنية التي تعتبر ضرورية لصحة القلب والدماغ.

4. المكسرات:

مصدر نباتي غني بالحديد يحتوي على كميات جيدة من البروتين، والدهون الجيدة، والألياف، والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة. المكسرات مثل الكاجو واللوز والصنوبر والفستق والجوز المكاديميا تحتوي على كمية كبيرة من الحديد التي ستساعد في زيادة عدد الهيموجلوبين.

5. الخضراوات الورقية:

غنية بفيتامين C الذي يزيد من امتصاص الحديد في الجسم بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول هذه الخضراوات سوف يزود جسمك بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

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6. المشروم:

منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف والبروتين وفيتامين ب والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم وفيتامين د. كل هذه يساعد في المساهمة في صحة القلب، وخفض ضغط الدم، وتقوية العظام.

7 . حبوب الكينوا:

تحتوي على نسبة عالية من الحديد، كما أنها غنية بالنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والفولات والعديد من العناصر الغذائية الأخرى. الكينوا هو غذاء مثالي للنباتيين، لأنه مصدر بروتين كامل، مليء بالألياف والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن.

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