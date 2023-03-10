شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر التوعية ضد أمراض الكلى.. كيف تحافظ على صحة كليتيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى مسؤولة عن أداء بعض أهم وظائف الجسم ومنها التخلص من النفايات وإنتاج فيتامين د، فتؤدي الكليتان ، وهما عضوان على شكل حبة الفول يقعان في الجزء السفلي من القفص الصدري ، العديد من الوظائف المهمة في الجسم، إلى جانب تصفية المياه الزائدة والشوائب في الدم ، فإنها تنظم مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم ، والملح والبوتاسيوم ، وتنتج الهرمونات التي تتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، التي تنقل الأكسجين إلى الجسم كله، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

فتساعد الكلى أيضًا في إنتاج فيتامين د الذي يمتص الكالسيوم المستخدم في بناء العظام وتنظيم وظائف العضلات إن الحفاظ على صحة الكلى يمكّن الجسم من طرد الفضلات بشكل صحيح.

بسبب تدهور عادات نمط الحياة ، تتأثر الكلى لدينا ، مما يؤدي إلى عوامل الخطر لإصابة الكلى الحادة (AKI) ، والتي إذا تركت دون رادع يمكن أن تؤدي إلى مرض الكلى المزمن.

فأحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي هو مرض السكري، ووفقًا للدكتور موهيت خربت ، استشاري أمراض الكلى ، اللذي أكد أنه قبل معرفة كيفية الحفاظ على صحة الكلى ، من المهم أن نفهم أولاً ما الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي.

لماذا تفشل الكلى لدينا؟ "السبب الأكثر شيوعًا هو مرض السكري، والذي يشكل 50 في المائة من الحالات، وتتعلق 20-25 في المائة من الحالات الأخرى بارتفاع ضغط الدم، وهناك حالات أخرى مثل حصى الكلى والتهابات المسالك البولية (UTI) والاضطرابات الالتهابية هي أيضًا الأسباب الشائعة، أهم شيء يمكنك القيام به للحفاظ على صحة الكلى هو إجراء فحص دوري ".

ونصح الدكتور خربت إذا كنت مصابا بمرض السكر، "تأكد من إبقائه تحت السيطرة". وأضاف: "إذا أصيب شخص ما بمرض السكر، فهناك احتمال كبير أنه في غضون 10 إلى 15 عامًا ، قد تعاني من الفشل الكلوي".

ويقول الخبراء تجنب التدخين لأنه يؤثر بشكل مباشر على الكلى، وعلاوة على ذلك ، أضاف أن اتباع نظام غذائي قليل الملح مهم للكلى. قال الدكتور خربت: "لا يهم ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الملح سيحافظ على صحة كليتيك على المدى الطويل.

يعد الحفاظ على نمط حياة صحي ونشط أمرًا مهمًا لأنه يحافظ على وزنك تحت السيطرة أيضًا. وقال "السمنة هي أيضا أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى. لا تأكل الوجبات السريعة لأنها يمكن أن تزيد من زيادة الوزن المفرط والسمنة تسبب اختلال وظائف الكلى".

تجنب التدخين لأنه يؤثر بشكل مباشر على الكلى. إذا كنت تعاني بالفعل من خلل وظيفي في الكلى ، فإن التدخين يؤدي إلى تفاقم الحالة وحذر الدكتور خربت من أنه إذا كنت قد أصبت بحصوات في الكلى في الماضي ، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات والتأكد من عدم حدوث الحالة مرة أخرى.

وهناك مشكلة جسدية مهمة أخرى يجب الاهتمام بها من أجل الحفاظ على صحة الكلى وهي التهاب المسالك البولية قال الخبير "تجنب استخدام المراحيض العامة لأنها قد تؤدي إلى التهاب المسالك البولية".

الحفاظ على نشاطك وشرب الكثير من الماء كل يوم يساعد الكلى على العمل بشكل صحيح ومنع الضرر في المستقبل